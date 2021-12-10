疫下家居廢物棄置量創07年後新高　即棄餐具增三成　回收率創新低

新冠肺炎疫情去年殺入本港，外賣及即棄用品用量大增。環保署今（10日）公布新一份《香港固體廢物監察報告》揭示，去年都市固體廢物棄置量不升反跌，微跌2.2%至396萬公噸。

不過，居家工作，停課等安排，令市民留家時間增加，人均每日家居廢物棄置量達0.91公斤，創下2007年後新高。至於整體回收率亦較2019年下跌1個百分點，降至28%，再創回歸以來新低。



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在疫情衝擊下，去年都市固體廢物的棄置量平均每日達10,809公噸，較2019年減少2.2%。環保署解釋，都市固體廢物棄置量下跌，相信部份是由於新冠病毒病疫情的威脅，影響本地消費及經濟活動，以及相關的廢物棄置。撇除人口增長因素，都市固體廢物人均棄置量為每日1.44公斤，低於2019年的1.47公斤。

根據報告，每日人均棄置量下降，主要是因為工商業廢物棄置量，較2019年減少12%至0.53公斤；惟人均家居廢物棄置量反而增加4.4%至0.91公斤，創出近年新高。環保署認為，數據主要反映於新冠病毒病疫情下，市民花更多時間在家工作及用膳。

整體廢物棄置量減少，連帶整體回收量也持續下跌，去年回收率再跌至28%，再創新低。環保署解釋，都市回收物品中，有超過八成都會運往其他地方作循環再造，只有不足兩成在本地循環再造，回收再造業受經濟週期及市場狀況影響，鄰近經濟體近年更嚴格執行進口管制政策，不符合進口標準的本地回收物料，均不能運送到當地循環再造，故本地回收業只可繼續擴展本地循環再造規模。

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疫下減少外出用膳 家居廚餘棄置增加

報告又指出，去年廚餘佔整體都市固體廢物棄置量三成，雖較2019年減少2.9%，但同樣源於工商業廚餘棄置量減少。人均家居廚餘每日棄置量達0.33公斤，成近5年最高。環保署估計，情況與疫情下市民減少外出用膳有關。

由於有機資源回收中心第一期，於2018年7月開始接收及處理來自工商業界的廚餘，環保署於2019年在大埔污水處理廠推行「廚餘、污泥共厭氧消化」試驗計劃以處理廚餘，令去年廚餘回收量增至4.4%。

塑膠或發泡膠餐具佔塑料棄置量12%。（資料圖片 / 黃寶瑩攝）

塑膠或發泡膠餐具棄置量增三成

至於塑膠棄置方面，去年塑膠棄置量估算為每日2,312公噸，與2019年的棄置量相若，其中膠袋棄置量最多，每日平均棄置804公噸（佔塑料棄置量35%），較2019年增加約4.7%；其次是塑膠或發泡膠餐具（佔塑料棄置量12%），每日平均棄置266公噸，較19年增加約三成。

塑膠回收率由2019年的8%上升至2020年的11%。環保署解釋，進口塑膠回收物料經濟體更嚴格執行進口管制政策，本地回收業已逐步轉變營運模式應對，政府亦實施不同的新措施進一步推動廢塑膠回收，包括陸續開展「塑膠回收服務先導計劃」。

去年於堆填區的廢紙棄置量估算為每日2,643公噸，較19年減少2.3%，回收量也同樣下跌。（資料圖片 / 林若勤攝）

廢紙回收量再創新低

在廢紙回收方面，去年於堆填區的廢紙棄置量估算為每日2,643公噸，較2019年減少2.3%，而回收量也同樣下跌，令回收率跌至32%再創新低。而玻璃方面，每日平均棄置量大減至183公噸，同時作本地循環再造量減少約34%，環保署估計受疫情對酒吧和飲食業的影響。

此外，疫情下連帶醫療廢物及其包裝物料棄置量上升，去年平均每日棄置3公噸，較19年的1公噸暴增兩倍。

環團︰外賣風氣日盛 憂相關廢物量失速增加

環保團體綠惜地球指出，即棄塑膠餐具和膠袋的棄置量失控增長，反映當局欠缺有效遏止措施，擔心待疫情放緩，經濟活動回升，外賣風氣日盛，相關廢物量將失速增加，促請政府盡速完成膠袋收費檢討，收緊豁免及提高收費，以及淘汰發泡膠即棄塑膠餐具，盡早完成全港實施中央收膠計劃，完善覆蓋回收層面。