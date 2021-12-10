國泰下月試行機師往返香港不入社區　首階段於洛杉磯載貨機隊試運

新冠疫情下，全球航空業亦遭重創。國泰航空指，將於下月試行「短暫延長執勤模式」，即讓駐港機師在一段較長的時期，運作往來香港及外地的航班，期間不會進入本港社區，並於執勤期結束返港後，接受政府規定的強制檢疫。
國泰又表示，計劃初步試行主要運作往來香港與洛杉磯的載貨波音777客機機隊，試驗計劃預計為期四至五個月。
國泰指，旗下機師對參與「短暫延長執勤模式」反應理想，試驗計劃預計為期四至五個月，當中包括運作航班前的培訓、以此模式執勤三個月。機師完成執勤後要先回港檢疫，才能重返社區。
國泰︰若試行效果理想 將擴至其他航點及機隊
國泰強調，現階段「短暫延長執勤模式」只屬試驗性質，視乎情況仍可能有臨時修訂或取消。如試行效果理想，或會將計劃擴展至其他航點及機隊。而此執勤模式只擬作為應變措施，並非應對目前運作挑戰的長遠方案。
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