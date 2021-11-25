國泰聖誕新年旺季削返港航班　認減三分一閉環飛模式執勤航班

聖誕節和新年長假期，不少負笈海外的莘莘學子都會回港與港人團聚，亦為航空業旺季。惟國泰航空表示，受跨境旅遊及營運限制影響，將取消部分12月從外地前往香港的航班，包括原以閉環飛模式執勤的抵港客運航班更大幅減少三分一，國泰為對乘客於節慶假期前出行造成不便致歉。
另有報道指，12月有620班由香港出發的航班，但只有430班抵港航班，相差近200班。
國泰回覆《香港01》查詢時表示，由於持續受跨境旅遊及營運限制影響，不能如期運作所有已計劃航班，現正整合12月的客運航班，包括取消部份前往香港的航班，減少約三分一原以閉環執勤模式運作前往香港的客運航班。
國泰指，會盡快聯絡受影響乘客，盡量安排他們乘搭其他同一天抵達目的地的航班，就乘客於節慶假期前出行造成不便衷心致歉。
國泰於今年2月，因應政府收緊機組人員檢疫，推出「閉環飛」工作模式，機組人員不進入社區連續工作21日後，再回港隔離14天，才能返回社區。惟早前有3名國泰貨機機師閉環飛到德國法蘭克福後確診，經調查後發現曾在外地離開酒店房間，政府及國泰立即收緊機組人員逗留外地的要求。
累乘客早到港 需多付一天檢疫酒店房租
社交媒體上有外地返港群組中，有不少人都分享近日被國泰取消返港航班「慘況」。其中有網民表示，其12月由倫敦希斯路機場返港的航班被取消，被改至乘坐同日早上7時抵港的航班，導致要提早到檢疫酒店，多付一天酒店房價。
明年一月抵港航班同樣受波及
另外，已有乘坐明年1月國泰航班的乘客，亦收到國泰取消航班的通知，包括1月3日荷蘭阿姆斯特丹返港，以及1月22日由印度返港的航班。
《南華早報》報道亦指，12月有620班香港出發的航班售票，但抵港航班只有430班，相差近200班。而部份取消的客運航班將會改為載貨。
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