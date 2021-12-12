每日朝7晚12冇覺好瞓　換屆會否續任局長？黃錦星︰順其自然啦

現屆政府任期到明年年中，根據香港民意研究所最新調查，僅3名局長民望錄得正數，環境局局長黃錦星是其中一人。

他今早（12日）於港台節目透露，每日工作10多個小時，下班回家後繼續工作，周末周日亦難以行山：「冇咩時間瞓覺，每日7點幾起身做到12點。」對於民望，他形容最希望政策幫到市民，至於下屆會否留效熱廚房，仍是否對局長一職有興趣，他笑指︰「順其自然啦。」

談到近日多宗野豬襲擊市民的事件，他指本港野豬的性情已改變，認為生態不平衡所致，又指政府的做法相比外國已相對克制。



周末及回家後仍需繼續工作 只能在港島行山

問責局長中佔大半民望偏低，黃錦星表示，每個同事已盡力而為，認為每人均面對不同的挑戰，希望推出政策幫助市民大眾。被問到近年的工作情況，他透露每日工作10多個小時，即使下班回家後仍需繼續工作：「冇咩時間瞓覺，每日7點幾起身做到12點。」

冇咩時間瞓覺，每日7點幾起身做到夜晚12點，最希望政策幫到市民，每個同事已盡力而為，每人均面對唔同挑戰。 環境局局長黃錦星

由於黃錦星小時候居於慈雲山，鄰近獅子山，因此自小培養出行山興趣，認為可陶冶性情及強壯身體，能有益身心。他更養成「斷捨離」生活，認為不需被物質負累：「知足常樂係好好嘅生活態度。」不過他透露，近年由於工作忙碌，抽時間與家人行山具挑戰性，周末需出席活動、接受傳媒訪談、寫網誌等，經取捨下唯有留在所居住的港島行山。

▼11月9日野豬襲擊輔警▼



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港府應對野豬比外國克制 黃錦星︰𠵱家野豬唔怕人

談到近日多宗野豬襲擊市民的事件，黃錦星認為本港野豬的性情已改變，認為生態不平衡所致，「野豬應該係怕人，𠵱家行山見到野豬唔怕人。」漁護署早前宣布將定期捕捉及人道毀滅於市區出沒的野豬，他表示縱觀西方及其他國家，大家的處理方法近似，目的保護市民大眾的安全。他稱，政府已參考外國不同做法，「但我哋已經相對係克制。」

本港野豬性情已改變，係生態不平衡所致，野豬應該係怕人，但𠵱家行山見到野豬唔怕人，政府已參考外國不同做法，我哋已經相對係克制。 環境局局長黃錦星

回想接受局長一職希望建設環保城市 黃錦星︰工作做唔晒

黃錦星擔任環境局局長將近10年，被問到缺乏從政經驗，為何當時仍接受局長一職。他坦言：「當時政治環境係複雜，上屆政府到近年複雜性係唔容易。」但他指，大家均希望建設更環保的城市，因此獲得機會便貢獻自己。

至於明年政府換屆一事，黃錦星回應指「相對順其自然。」他認為，環保為持續進行的工作，「係做唔晒」，又指兩屆政府已深耕細作，制定多個目標藍圖散播種子，包括電動車等。他希望明年疫情受控，令藍圖進一步向目標邁進，更有信心將來本港環保會愈來愈好，認為市民若能能夠理解，將更快達到目標。再被問到是否對局長工作抱有興趣，他笑指︰「順其自然啦。」