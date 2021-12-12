港康碼｜等36小時終獲批　申請綠碼全流程一覽　有步驟要重複兩次

中港兩地通關在即，香港健康碼於上周起，開放網上登記帳戶，資料無誤的市民，將陸續收到短訊通知啟動帳戶，並可嘗試申請健康碼。記者實測整個申請流程，最快僅需時約3分鐘，但市民於申請前，必須將安心出行更新至3.0版本，以及將出行記錄上載至政府系統。

市民須注意的是，上傳出行記錄直至成功申請綠碼，整個流程合共需14個步驟，包括須兩次輸入手機短訊驗證碼，下文將逐一講解如何於安心出行上傳記錄，以及獲得港康碼開戶成功的短訊後，如何確認帳戶並申請港康碼。



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申請港康碼前須更新安心出行3.0版本

香港健康碼帳戶於上周五（10）起開放登記，記者當日早上約10時完成登記，並於周六（11日）8時許收到成功開戶的短訊通知，相隔僅約36小時。不過在登記健康碼之前，市民必須將安心出行更新至3.0版本，否則系統找不到申請人的出行記錄，將無法進行下文的登記步驟。

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安心出行上傳記錄共6個步驟

更新至安心出行3.0後，在首頁向右翻頁至最後，為「香港健康碼系統」。於系統首頁按「上傳出行記錄到香港健康碼」，將進入港康碼登入系統，申請人須輸入證件號碼，以及早前註冊帳戶時設定的密碼。系統於登入後將發送驗證碼，確認後便可上傳出行記錄。

上傳頁面將顯示申請人身份證號碼首4個數字，申請人需確認個人資料收集聲明，以及私隱政策。代表申請人同意上傳的出行記錄被系統收集、持有、處理或使用；以及明白故意提供虛假或誤導資料，有可能干犯刑事罪行。確認提交資料後，頁面將顯示「上傳完成」，包括上傳時間和上傳記錄／通知的數量。

▼港康碼申請綠碼8步驟一覽▼



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開戶後申請綠碼共8個步驟

於安心出行完成上傳出行記錄後，申請人可到港康碼網頁並登入系統。與上述安心出行的流程相同，申請人同樣地需同意收集個人資料聲明，其後再次進入港康碼登入系統，申請人須輸入證件號碼，以及早前註冊帳戶時設定的密碼。登入後市民須輸入手機短訊的個人識別碼，以啟動帳戶。

啟後帳戶後，申請人將進入「登記人資料」頁面，選擇「健康申報及申請健康碼」，系統將顯示最後一次上傳安心出行記錄的時間，並詢問申請人過去14日的病歷史。若沒有上傳當日的記錄，頁面將提醒「系統找不到登記人今天從安心出行上傳的出行記錄」，申請人將無法提交港康碼申請。

若沒有於安心出行上傳當日的記錄，頁面將提醒「系統找不到登記人今天從安心出行上傳的出行記錄」。（網頁截圖）

港康碼一日有效期過後須重覆8個申請步驟 每次均以手機驗證碼核實身份

若完成提交後，系統將提示申請正在處理中，並列出申請編號及時間。而頁面右下方則可點擊檢視港康碼資料。該頁面將提供有效（綠色）或無效港康碼（紅色或黃色），並顯示健康碼的有效時間、申請人姓名及身份證號碼。若日後正式開關後，申請人可於該頁憑港康碼申請轉換粵康碼。

但須注意的是，根據政府的公布的資訊，港康碼的有效期僅1日，即直至申請當日的23:59，意味若申請人於翌日再次申請健康碼，須重新於安心出行上傳最新的出行記錄，及重覆上述多個步驟。此外，系統為確定申請者為本人，每次登入均發放驗證碼以核實身份。

▼申請「港康碼」教學▼

