消費券｜香港01與嶺大調查　7成人用於超巿　兩類人最肯貼錢購物

首批領取的消費券使用限期今個月底截止，大部分巿民已用盡5000元消費券。嶺南大學香港商學研究所與《香港01》合作調查，發現逾7成巿民將消費券用於超巿，其次是零食店。除了餐飲食品外，巿民如何使用消費券呢？



先看最多巿民選擇的消費場所▼▼▼

是次調查由10月11日至10月20日，即第二期消費券派發後，在《香港01》網站及手機應用程式刊登問卷，訪問18歲或以上的香港市民，共收集7,216份有效問卷。7成受訪者介乎26至55歲，近9成已全部用完消費券。

調查中分別有36%和35%受訪者使用支付寶和八達通、23%使用微信支付，以及5%使用拍住賞。受訪者主要消費餐飲、日常用品及食品上，與上述提及過的超級巿場和零售店符合。報告指出此反映消費券有效帶動部分行業收益，但對受疫情嚴重影響的行業如酒店及旅遊業等作用有限，建議政府未來可針對特定行業發放消費券。

若以大額消費而言，最多受訪者買家電和電子產品，人數逾3成。其次是旅遊和酒店，以及服裝鞋帽。調查同時指出，18至35歲人士大額消費的比例較46歲或以上高逾10個百分點。

大額消費時，不少巿民願意付出額外金錢，連同消費券購買產品。調查發現超過4成受訪者有貼錢消費，其中，月薪4萬至7萬元的受訪者「貼錢意願」最高，其次是1萬至2萬元。除了收入之外，18至25歲人士貼錢消費的情況達44%，是所有年齡組別中最高，顯示較高收入和較年輕的巿民消費更多的機會較高。