西灣河開槍案「熊仔餅」等兩被告表證成立　案押後至3月結案陳辭

前年11月於「黎明行動」示威期間，21歲青年「熊仔餅」周柏均在西灣河被警員槍傷，事後他與另一男生被捕，被控企圖搶槍及阻差辦公等罪。兩人早前否認控罪受審，案件今（13日）續，謝沈智慧法官上周裁定案件表證成立，兩名被告今決定不自辯，押後至明年3月21日續，屆時控辯雙方將進行結案陳詞。



兩名被告：周柏均（21歲，IVE學生）及胡子鍵（20歲，大專生）。控罪指，二人在2019年11月11日在西灣河故意阻撓正當執行職務的警員A，以及企圖搶去A的警槍；周另被控企圖在合法羈押下逃走。

當日開槍的交通警早前供稱，他當日認為走近他的白衣人有機會硬物傷害他，於是拔槍想嚇退白衣人及其身後的2至3名黑衣人。及後，A決定以非法集結罪拘捕白衣人，且箍著對方，但白衣人卻反攬著他的腰，另一手抓到他的臉。此時，身穿黑衣黑褲的首被告周柏均接著走到他面前，伸手圖搶去他的槍，再加上早前有人在他左邊經過，而周再有所動作，他感覺被前後夾擊，生命受到威脅，於是向周的腹部開一槍，周隨即跌在地。

案件編號：DCCC 475/ 2020

事發經過。(詳看下圖)