元朗兩校培訓歷史文化考察大使　助學生發掘社區特色規劃景點路線

為加深學生對本土歷史的認識，元朗區有兩間中學策劃歷史文化考察大使計劃，參與計劃的中學生經教育大學及樹仁大學培訓成為導賞員，再帶領同區小學生深度考察社區，吸引逾百位學生參加。有參與的中學生指，計劃令他重新認識社區，發現有趣的傳統禮俗，例如男女進入祠堂時，左右腳有先後次序。



天主教培聖中學及元朗天主教中學，今年6月至11月期間，舉行「探古尋元」元朗區多元歷史文化考察大使計劃，由樹仁大學及教育大學分別派出大學教授及準教師，培訓兩校30位中學生成為導賞員，再帶領區內來自8間小學、共70位高小學生，規劃考察元朗區的路線，並參與攝影、短片及導賞路線設計比賽。

兩校分別選取元朗屏山文物徑及水頭村建築，主要與鄧氏宗族歷史有關，路線景點涵蓋鄧氏宗祠、「力榮堂書室」、一級歷史建築的「長春園」等。

計劃反應熱烈料明年續辦 主題與鄉村風俗、飲食有關

天主教培聖中學洪昭隆助理校長洪紹隆認為，元朗區的歷史及文化價值高，部分古建築別具特色，希望學生藉計劃加深對社區認識。元朗天主教中學老師何家健表示，在培訓學生的過程中，也加入不少地理科的元素，例如閱讀地圖的技巧、路線設計方法、實地考察的應用等，將人文學科的知識融會貫通。

培聖中學二年級學生施心怡表示，過程有不少有趣的發現，例如男女進入祠堂時，須遵守不同規矩，跨門檻時男士要左腳先行，女士則右腳先行，一眾學生考察時也要入鄉隨俗。中二級學生鄧韻姿則表示，享受與小學生互動，例如協助小學生運用鏡頭，拍攝到社區真實面貌，以製作參賽作品。

洪紹隆指，計劃初步反應熱烈，預計明年第二季會舉辦第二屆，兩間大學也答應繼續支持，料主題圍繞鄉村風俗、飲食、圍村傳統文化等。