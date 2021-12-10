基層DSE考生到食肆體驗工作　發揮調理飲品天賦獲聘做兼職

自基層家庭的應屆DSE中學文憑試考生羅萏，今年透過青少年發展企業聯盟（CDIA )的工作體驗計劃，到銅鑼灣香港遊艇會Bistro Bar進行工作體驗，獲導師讚賞工作認真，不斷鑽研，又肯發問，待人有禮貌，發揮出調理飲品天賦，當她完成工作體驗後，便留她在 Bistro Bar任兼職。她指該計劃讓她發揮自己的興趣，導師放手給她嘗試，增強了自信心。現時她一邊當兼職，一邊努力準備應考文憑試，希望考入大學。



應屆DSE考生羅萏香港遊艇會Bistro Bar體驗期間，調理飲品的天賦得以發揮出來。(青少年發展企業聯盟提供圖片)

463名基層高中生今年暑假體驗職場工作

CDIA每年大規模組織青少年到職場工作體驗，今年聖誕及新年假共將安排約30名高中學生，參加「 Y-WE 我才有用青少年工作體驗計劃」，讓他們走出課堂， 到不同職場作工作體驗，裝備職場軟實力。該計劃的對象主要為基層高中學生，為他們提供生命教育和生活技能培訓，受訓合格並年滿16歲的青少年會被安排參與「 Y-WE 計劃」，按其興趣和潛能到實際職場進行為期一周至兩個月的工作體驗，接觸商界和社會，建立人脈，擴闊視野。

CDIA在今年暑假成功得到166家政府部門及商界企業機構的支持，為463名基層高中生提供職場體驗機會；透過公務員事務局今年協助，有24個政府部門及公營機構提供了74個工作體驗崗位給青少年工作體驗機會。

羅萏(右)在日前的感謝宴上運用其所學，特別即場沖調了一杯「 CDIA特飲」予出席的公務員事局局長聶德權(左)品嚐。(青少年發展企業聯盟提供圖片)

聶德權：工作體驗令基層青少年既開眼界

Y-WE計劃推行7年以來，已有1,200名青少年受惠。該會本周二（7日）舉行感謝宴，向百多家政府和商界夥伴機構致謝。公務員事務局局長聶德權當天有出席，席間羅萏同學運用其所學，特別沖調了一杯「CDIA特飲」予聶局長品嚐。CDIA引述聶表示，看到羅同學充滿自信和熱誠地調製飲品，印證了該計劃確實為來自基層的學生帶來不同體驗及寶貴得着。

聶局長亦指出，工作體驗令基層青少年既開眼界，又了解不同行業的工作和實際環境，從而建立正確的人生和處事態度、爭取改善生活的意欲，是非常有意義和重要。

青少年發展企業聯盟主席陳龔偉瑩（左）及公務員事務局局長聶德權（右）均認同「Y-WE青少年工作體驗計劃」為基層青少年帶來充實體驗。(青少年發展企業聯盟提供圖片)

單親家庭少女入創世電視工作體驗重拾自信

除了羅萏的成功個案，CDIA主席陳龔偉瑩在感謝宴上，分享了一個來自單親家庭少女經歷。主角羅巧頎在2017年參加Y-WE計劃，並獲安排到「創世電視」作工作體驗，陳太指當年的她沒有自信心，不會抬頭望人，也不修篇幅，但她熱愛音樂，更醉心打鼓。

陳太表示，羅巧頎在電視台工作體驗期間，當時的創世電視總監、資深傳媒人葉家寶主動給她機會體驗電視台各方面的製作過程，激發她的興趣，讓她大開眼界，重拾自信，建立人生職志方向，「改變了她的人生」，今年她還參加公開擊鼓比賽並奪殊榮，現時為樹仁大學新聞傳理學系二年級學生。

陳龔偉瑩提到Y-WE計劃的成功，歸功於政府和商界的支持，特別感謝公務員事務局的協助，「這個成功的官、商、民合作青少年扶育模式加強了社會的團結、和諧和共融，是非常有意義和難得的。」該會表示，當日出席的政府部門和企業機構高層代表更親自簽署承諾書，答應在未來兩年繼續支持CDIA的Y-WE計劃，為基層青少年提供工作體驗。