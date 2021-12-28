劏房租管漏洞｜空窗期過長　單親母簽約兩個月即遭逼遷　惶恐度日

「嗰刻真係覺得個天塌落嚟！」一個喪夫的單親媽媽，帶着兩個小孩；一份簽約一年的租約，只住了兩個月就要面對逼遷。對她來說，世界頓時變了樣。業主將旁邊的劏房重新裝修，迎來了一批新租客，只剩下她們一家三口的「舊租客」。經紀多番致電勸走，又曾試過上門拍門，一家惶恐度日、無法入眠，「真係無諗過，簽左兩個月就要我走。」

劏房租管即將實施，雖然當中規定了首兩年內，業主不能隨意終止租約，但有社工表示，由通過修例至生效，數個月的空窗期，逼遷或大幅加租的事時常上演。劏房戶投訴無門，不少人已被趕走。

千呼萬喚的劏房租管條例，早前獲立法會通過，但政府決定明年一月才正式生效，到底空窗期內弱勢的租客面對甚麼窘局、新例有哪些條文存在漏洞有待填補，《香港01》一連數天，透過數個小人物的故事，為讀者娓娓道來。

（劏房租管漏洞系列之二）



三母女在百呎劏戶相依為命，怎料簽了兩個月租約後，就被新業主趕走。（張浩維攝）

三母女擠在120呎空間，連吃飯都要在床上。老鼠在冷氣機風口溜出，咬破了洗衣機膠邊，吃掉了家中的食物，還四處遺下糞便，「有一次著咗鞋之後，先發現鞋入面有老鼠屎。」

這個單位被「一劏四」，自丈夫肝癌離世後，這就是Ada（化名）與兩個女兒的蝸居。

簽約兩個月被逼遷 旁邊劏房重新「靚裝」

入住約兩年後，舊租約在今年10月到期。不過在7月份，劏房單位轉了手，之後她與新業主重簽一年新租約，對方當時表明「不會加租」，Ada聞訊後滿心歡喜地簽約，怎料過了兩個月，業主就以裝修為由要求她離開。

Ada說，另外三戶已先後搬走，之後她見到業主將旁邊的單位重新裝修，估計業主想「靚裝」劏房，繼而收取更豐厚的租金。

走投無路下，Ada只好四處覓屋，但她膝頭不好，外面的劏房租金已水漲船高，特別是大廈有升降機的劏房，現時月租至少要6,000元起跳。

真係好無奈，覺得天好似塌落嚟…真係行路都無精神。 劏房戶Ada

現時坊間不少劏房的租約都只是在文具店購買，Ada當初簽訂的一年租約都一樣。（張浩維攝）

經紀電話催促、拍門要求搬走

舊鄰居搬走後，新業主已快速重新裝修劏房，之後又來了新的租客。領取綜緩的Ada無力搬走，但留下來的日子亦不好受，全因業主堅持不讓步。在這兩個月來，Ada幾乎每晚都難以入眠，「一聽到佢（經紀）電話，幾日都唔開心。」就連兩個女兒都受到影響，小女兒整天悶悶不樂，就連校內的老師都留意到。

Ada憶述，有一次一家三口在家吃晚飯時，地產經紀又上門拍門催趕她們離開，「佢話隔離全部都走晒，只係剩低我哋。」

遭受逼遷，但卻找不到新單位，Ada坦言傍偟無助。幸而在約兩個月後，排了7至8年的公屋終於傳來消息，一家獲成功編配石硤尾白田邨單位，才成功將他們在「地獄」中帶走，「真係好開心！係天派畀我嘅禮物！」

劏房空間有限，連碌架床的踏梯都無處安放，只能踏著旁邊的書架上床。（張浩維攝）

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觀塘區約一成劏房租戶要搬走

劏房租務管制將在明年1月實施，但似乎未能改善劏房亂像。觀塘劏房居民關注組組織者陳穎彤說，觀塘區「越劏越嚴重」，以今次Ada的個案為例，業主仍然未有放棄經營劏房，反而重新裝修繼續放租，亦有其他劏房戶透露，大廈有更多單位被分間成劏房。

隨着新例實施日期逼近，陳穎彤指留意到有業主要求舊租客搬走，不單約有一成租戶要搬到新單位，同時不少租戶本來沒有租約，業主就趁機要求先簽租約。她估計，業主或希望趕快在租管實施前，可先換走一批租客，從而簽訂新租約，使租約期限內不受法律限制。

劏房租管保障了租住權，但這段未實施前的「空窗期」中，陳穎彤稱不少劏房戶已「中招」，例如Ada短短住了兩個月已被逼遷，質疑為何不即時生效，「（空窗期）已經成大半年，我哋都唔知可以向邊個投訴。」

屈居在百呎空間，除了環境惡劣，還要面對逼遷等問題。（張浩維攝）

在手機遊戲中，Ada的小女兒擁有自己的「Dream house」，三層獨立屋置在一大片草原上，色彩繽紛的氣球包圍著大屋四周。在主人房中，並排著兩張單人床，細問下才知道這是她的心願，「我想張床大啲。」

小女兒這生從未擁有過自己的睡床，終於可在公屋內圓夢。不過，本港仍有不少人在斗室度日，能在困境中及時上樓，這種「運氣」恐怕未必人人能有。