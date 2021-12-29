劏房租管漏洞｜閣樓蝸居20年　大業主突現身趕走租客　包租婆失蹤

「喺度住過世㗎我諗住，講句好話唔好聽，臨年尾都過唔到啊我。」葵涌一幢大樓內，閣樓「一劏十二」，年過70的張先03年遷入至今，一住便近20年，以為可以在此安享晚年，惟11月初大業主突然指，閣樓屬非法僭建，12個劏房戶要在月內遷出，猶如晴天霹靂般：「完全唔知道原來仲有後面一個『大人』喺度，我地以為包租婆係一手㗎啫…」

「包租婆」卻上演「拖字訣」，更拒絕先把按金退回，張先生整副家檔均不足以繳付新居的按金、佣金等雜費，東借西借才籌夠1.3萬多元，在限期屆滿後搬至細近一半的「唐四樓」新居。

不過，新租約因在劏房租管新例生效前簽訂，不會受規管，張先生直斥是「大漏洞」，而規管範圍亦不涵蓋二房東簽訂的租約，「政府佢唔行呢一步真係，好話唔好聽，我哋呢啲基層既嘢，好大犧牲。」他不奢望在新居安享晚年，只求新業主若要逼遷、加租，可提早公布他有時間找新的落腳點。

千呼萬喚的劏房租管條例，早前獲立法會通過，但政府決定明年一月才正式生效，到底空窗期內弱勢的租客面對甚麼窘局、新例有哪些條文存在漏洞有待填補，《香港01》一連數天，透過數個小人物的故事，為讀者娓娓道來。

（劏房租管漏洞系列之三）



體型瘦削的張先生穿着灰色外套，緩緩地收拾家中雜物，望着這個居住了近20年的小蝸居，他一臉不捨。

喺度住過世㗎我諗住，（𠵱家）好似一個波咁樣，一卜，爆咗，講句好話唔好聽，臨年尾都過唔到終啊我！ 劏房戶張先生

他居住的劏房位於石籬一座住宅大廈，閣樓被劏開成12伙，11月初「大業主」松林置業有限公司在閣樓長廊，貼上告示和土地審裁處的法庭文件，指劏房單位全屬非法僭建，已被政府發出清拆令，要求劏房戶在月內遷出。

居住20年首得悉有「大業主」

張先生見到通告後，猶如晴天霹靂一樣，因為過去近20年從未聽過有大業主存在，「完全唔知道原來仲有後面一個『大人』喺度，我地以為同呢個包租婆交錢就得…點知又要轉返落去『一手』。」

他聯同其他租戶致電「包租婆」，對方施展「拖字訣」，聲稱一眾租客可「放心喺度住，冇問題㗎。」惟未幾有社工介入後，聯絡到大業主，才揭發原來逼遷通知早在半年前已發出，「物業管理處（公司）好強硬同我哋講，你哋嗰個包租婆9月份開始已經冇交租，咁我地冇辦法喇，希望你地最盡11月底就要搬。」惟當時距離遷出大限，僅餘半個月。

要求包租婆交回按金遭拒

「呢度8伙人，個個都好激動，點解佢唔一早通知我哋，你租唔租呢度嘅問題，唔關我哋事，如果你叫我哋走嘅，你起碼都有兩個月畀我哋知道，得一個月時間，我哋呢啲手作仔嘅野，手停就口停，又要搵食，又要搵地方，又要慳住嚟計！」他要求包租婆退回按金，好讓他有錢租新居，惟對方竟一口拒絕，「冇咗呢舊錢，我地去邊度搵舊錢去租新嘅地方？」

靠打物流散工為生的張先生，收入最低僅4,000多元，連同俗稱「生果金」的高齡津貼也僅8,000元左右，生活捉襟見肘，過半收入用來交租後，僅餘兩、三千元過生活，「柴米油鹽，全部都包曬㗎喇，我冇病冇痛就好，如果我有病有痛，咁我就死喇」。

靠借錢付按金租新屋

面對突如其來的迫遷，張先生隨即尋找新居，鄰近最便宜的劏房用租3,800元，按金連上期、地產代理佣金等雜費，合共13,300元，「我就算出埋糧，我夾夾埋埋都唔夠13,000幾，東扯西借咁樣先至可以夾到個數出嚟。」

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新居是距離現居約3分鐘路程的「唐4樓」，單位只得120平方呎，較原有的住所細近一半，大屋搬細屋，張先生每夜收工後，要獨自將傢俬、細軟搬上去，年過70的他吃力地拖着木梯，一步一艱辛。

惟憂慮並無隨着搬屋一掃而空，劏房租務管制明年1月才生效，新租約正處於「空窗期」，業主仍能濫收水、電費，亦無規管租約和加租幅度，而「大業主」突然現身架空二房東，要求住戶遷走，亦是條例的漏洞，二房東與租客的租約不受規管，加上政府收緊查冊，張先生和協助他的社工均難以查閱單位的實際擁有人是誰，憂因查冊而誤墮法網。

張先生曾尋求免費法律諮詢，對方明言，不論其新、舊租約均無打釐印，亦即合約並不具備法律效力，日後不論是否殺出大業主，他亦可能隨時被趕走，但作為弱勢的租戶，他根本無力要求對方履行法律責任。

最主要係政府，好似一個燈罩咁樣，罩住佢哋咁就得㗎喇，但係政府佢唔行呢一步真係，好話唔好聽，我哋呢啲基層既嘢，好大犧牲。 劏房戶張先生

已輪候公屋5年的他，不敢再奢求在此安享晚年，只能寄望新業主「憑佢良心」，若要逼遷和大幅加租可提早通知，好讓他能及早張羅新住處：「冇良心㗎個個都，自己好話唔好聽，阿Q精神咁樣講之嘛，即係自己安慰自己，呢啲要自己安慰自己…阿Q精神就係憑佢良心做野囉」。