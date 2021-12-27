劏房租管漏洞｜租戶新租約未受保障憂再逼遷　重回色情、毒品大廈

睡公主、白雪公主、美人魚⋯儲物櫃上全是各式各樣的公主貼紙，牆上還掛著不同的公主服。然而，這兒不是夢幻城堡，而是「一劏二」的80呎劏房。

兩名幻想成為公主的小女孩，始終欠一個安身的「城堡」，隨母親如無殼蝸牛般不斷搬遷找一個新的家，因為這一家人在劏房租管新法例生效前已被率先加租逼遷。張女士慨嘆，新租約雖然已簽兩年約，但時間上仍未受新法例規管：「邊有得揀？」她更憂慮，過去居住在與色情場所及癮君子為鄰的日子，因逼遷而再重演。

童話世界總有著幸福美滿的生活，活在這蝸居中，毋須再被逼遷已是他們最大心願。

千呼萬喚的劏房租管條例，早前獲立法會通過，但政府決定明年一月才正式生效，到底空窗期內弱勢的租客面對甚麼窘局、新例有哪些條文存在漏洞有待填補，《香港01》一連數天，透過數個小人物的故事，為讀者娓娓道來。

（劏房租管漏洞系列之一）



80呎空間雖然細小，但到處充滿童真，貼滿了畫作和公主貼紙，還掛上公主裙。（羅君豪攝）

這個比泊車位更細的地方，所有東西都擺放得井井有條，雖然不似一般的童話世界，但到處也色彩繽紛，畫作、貼紙佈滿各處。

「我兩個女咩公主都鍾意！」張女士笑說，她們出門都要綁上公主髮型。

曾居品流複雜劏房大廈 業主加租不果後即趕走

然而，兩位「小公主」沒有王子和僕人，反而以前曾住的劏房大廈，鄰居是鳳姐、毒品、癮君子，「以前大女成日問我，點解成日咁多伯伯、叔叔出入，我只可以呃佢個度係髮廊。」

那兒人流複雜、環境欠佳，試過吃飯時天花掉灰在餸菜內，業主不單不願維修，連想平靜過日子都甚困難，「住咗約一年，業主話疫情就快過，要加租500蚊，之後又話加300蚊。」

一個女子照顧兩個女兒，張女士擔當家庭主婦，主要靠綜援生活。平日收入緊拙，煮飯比外賣更貴，以前女兒還小、食量不大時，三母女吃一個飯盒當一餐。因煲湯貴，連飯盒附送的湯都珍而重之，張女士寧願不喝，讓兩姊妹要一起分享。不過現在女兒大了，為了讓她們健康成長，難以再一起分享飯盒，生活成本隨之增加。

唯有求佢（餐廳）畀多啲飯，次次都厚住面皮，求人哋比多少少飯，真係好醜，但無辦法。 劏房戶張女士

收入有限，加租更顯吃力。張女士當時拒絕加租要求，一個月後，業主以維修防火門為由，要求他們搬走，惟其他劏房戶卻不用搬，令她懷疑這是藉口，「好似加唔到租就要我哋走。」

女兒只願與媽媽同睡，但床上空間有限，於是三母女一同橫睡在下格床。張女士睡覺時，雙腿只能放在自製的「櫈仔」上。（羅君豪攝）

想搵人幫我主持公道，都好似投訴無門咁，佢（業主）要你搬就要搬。 劏房戶張女士

綜援租津不夠交租 憂逼遷歷史重演

當時沒有劏房租管，張女士一家只能搬走，但坊間劏房不是太貴便是太細，幾經辛苦，終於找到現在的單位。連番哀求下，業主願意減租，但租金仍較以前貴，綜援的租金津貼都不足以繳付。

當初搬屋，張女士一人拆櫃裝櫃，還要搬雪櫃洗衣機， 她坦言想起也怕，「個陣搬到天光！」雖然劏房租管已通過，但張女士今年10月才搬入這單位，即明年租管實施時，這份兩年租約將不受保障，加上未有設立起始租金，意味日後找租盤時，其租金水平亦不受規管，「好驚！要我搬屋真係好驚，唔知可以搬去邊，又要越住越貴。」

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雖然單位細小，但張女士已很滿意這單位，只願無須再經歷多次搬遷之苦。（羅君豪攝）

雖然是「小公主」，但兩個女兒懂事乖巧，為了幫媽媽慳錢，洗手時水龍頭會特意扭細，每次用紙巾只用一格。公屋上樓遙遙無期，即使有劏房租管，但他們的租約亦不受保障，童話書內的夢想生活，似乎離他們很遠，張女士無奈道：「邊有得揀？」