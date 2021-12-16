聯合醫院中風病人等43小時上病房　高拔陞：等候過程有檢查治療

聯合醫院有中風病人於急症室等候近43小時方獲安排上病房，醫管局行政總裁高拔陞今日（16日）解釋指，由於近期天氣轉冷，急症室會較繁忙，聯合醫院現正進行大型重建工程，加上疫情期間入院病人需先做檢測，令輪候時間增長，但強調病人等候期間會有醫護提供適切的檢查及治療。

至於早前醫管局舉辦國安法研討會，醫管局主席范鴻齡指，醫管局管理層有責任讓同事了解法例內容，他又直言：「絕對唔覺得係將政治帶入醫管局，只係令同事了解香港法律情況、知所遵從，如果佢都唔了解係咩，點期望佢喺日常工作遵守呢條法例呢？」



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有醫護向《香港01》透露，於本周一（13日）早上聯合醫院急症室曾有多達40多名病人等候上病房，其中更有一名中風病人輪候近43小時，方獲安排上房。

高拔陞承認聯合醫院工程影響服務

醫管局行政總裁高拔陞今日（16日）出席醫管局大會會議後表示，對病人輪候時間長感抱歉。他解釋，近期天氣轉冷，急症室相對較繁忙，聯合醫院正進行大型重建工程，「令醫院提供服務嘅能力受到一定影響」，加上疫情期間入院病人需要先做檢測，變相增加輪候時間。

高拔陞強調，每間醫院亦做了不少功夫，期望不影響病人服務，例如聯合醫院的醫護人員在病人輪候上病房期間，有提供適切的檢查及治療。他又提醒，市民在疫情期間亦不應該忽略接種流感疫苗的重要性。

另外，醫管局今年削減冬季流感的預算撥款，由去年的10億減至今年7億元。被問到7億撥款是否足夠，高拔陞回應指，留意到過去兩年流感活躍性比往年低，估計與疫情期間大眾防護意識有關，相關撥款亦僅使用了4至5億元，故今年撥款7億已「預鬆」，又強調該筆款項為預算撥款，適時可以增加。

范鴻齡否認國安法研討會是將政治帶入醫管局

醫院管理局早前舉辦國安法研討會，出席者包括醫管局主席范鴻齡、行政總裁高拔陞及逾百名員工。被問到舉行研討會的原因，范鴻齡指，醫管局作為管理層，有責任讓同事了解法例內容，「絕對唔覺得係將政治帶入醫管局，只係令同事了解香港法律情況、知所遵從，如果佢都唔了解係咩，點期望佢喺日常工作遵守呢條法例呢？」