大灣區醫療｜37萬港人長居神州　林順潮倡醫管局到內地開公院

推動大灣區融合是港府近年的主旋律，鼓勵年輕人尋機遇、支持長者回內地安老，目前有超過37萬港人長居內地。港區人大代表、候任立法會議員、在內地開設眼科醫院的林順潮接受《香港01》訪問提到，越來越多港人回到內地居住，建議醫院管理局在內地開設公立醫院，專門服務港人，能夠加強兩地人流物流，提升大灣區醫療水平、亦有助香港成為亞洲醫療中心。

（大灣區醫療系列之三）



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今年中公佈的第七次全國人口普查，有37萬港人常居內地，男女性約佔各半。林順潮表示，大灣區強調優勢互補，「你香港醫學院啲水平好高嘅，咁灣區無吖嘛，但係灣區就可以提供地方比你喎」，所以中文大學便在深圳辦醫學院。

林順潮期望大灣區融合可增加兩地人流、物流，「多啲人上去養老，（原本）佢住嘅公屋係咪有方法騰空出嚟呢？或者我哋無咁擠逼呢？對香港醫療負擔低咗呢？」

醫管局可以在內地開設公立醫院，「點解唔得？你咪服務返香港人，香港人多嗰陣時就乜都可以諗㗎喇」，「唔係我哋要搞間醫院就搬好多醫生上去.....一定會請內地醫生吖嘛，你亦都可以請國際專家添。」

不少香港人選擇回內地養老。（資料圖片）

被問到香港醫療水平會否被追趕，反而再無優勢，林順潮認為香港先起步、英文水平又高，能夠與國際接軌，與大灣區融合後反而可令香港成為亞洲醫療中心，能夠吸引內地、東南亞病人到港醫病，而病例夠多才可以更好推動醫療發展，從而亦能帶動旅遊及商機，「有病以前會話美國醫啦，東南亞人有病去星加坡醫啦。但係有病點解唔嚟香港醫呢？」

他亦讚賞內地醫療科技一日千里，門診病人可以透過手機實時得知候診情況，「朝頭早呢個醫生可能有20個病人，而家已經睇到第6個喇，知道自己係第10號嗱嗱聲出面等」，可以方便病人時間，避免聚集在診所。

林順潮2013年為山西被挖走雙眼的小斌斌義診，事隔多年小斌斌已經是中學生。林順潮表示，每年都會為他覆診，小斌斌在樂隊任鼓手亦有打功夫，性格積極樂觀有親和力，感覺是小領袖。