警長偷同袍信用卡買iPhone　求情稱壓力大曾想與子輕生　求判緩刑

男警長疑不堪壓力，在警署內兩度偷取同袍的信用卡，用以購買近3萬元iPhone等物品。警長早前承認以欺騙手段取得財產、盜竊共6罪，辯方今（17日）求情時指，警長因升職和需負擔父親的醫療費用，患上適應障礙，最終以身試法。而警長曾萌生自殺念頭，有想過和兒子一同輕生，但因念及稚子無辜，而放棄此想法。辯方望法官考慮警長的情況，判處緩刑。法官聽取求情後，押後至12月23日判刑。



被告劉晉寧（37歲），早前承認於2019年2月11日至3月2日，在上水警署偷竊兩張信用卡，並以該信用卡購買了3部iPhone手機，總值近3萬元，及在麥當勞購買價值11元的貨品。

升級後感壓力及要付父親醫藥費

辯方今求情時引述報告的內容，指被告因晉升警長後的壓力，以及父親因工傷引致的醫療費用，案發時患有適應障礙。

被告曾有自殺念頭，曾想過和兒子一同輕生，惟念及稚子無辜，而放棄此念頭。

把感情隱藏未能處理

辯方指，被告隱藏自己的感情，他人不知其內心想法。被告未能處理其壓力，案發時亦未有考慮法律後果，犯下本案。報告認為，被告重犯機會低。

辯方透露，被告會因本案失去工作和退休金，並指他因性格問題而引致今日的境地。他事後已作出反省，並望展開新的一頁，辯方望法庭判處被告緩刑。

事主放於警署儲物櫃內的信用卡被竊

案情指，被告案發時與事主梁樂倫同任職交通警。事主在2019年2月16日發現，放在警署儲物櫃內的1張信用卡不翼而飛，並有未獲授權的交易。事主後來獲補發新信用卡，但他又再發現，新信用卡被換成舊信用卡，而新信用卡被盜用。被告遂取消該信用卡，卻又發現舊信用卡再被換回新信用卡。

事主亦再發現新信用卡被盜用，包括購買了3部iPhone。被告最終於2019年3月被捕。

案件編號：DCCC767/2020