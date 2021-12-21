北部都會區｜港深西部軌道料全地底走線　海底隧道通前海

特首林鄭月娥在《施政報告》提出興建5條鐵路，當中包括由洪水橋往深圳前海的港深西部快速軌道。交諮會今（21日）聽取政府簡介北部都會區的鐵路項目簡介後，主席張仁良表示，政府透露往前海的鐵路會以地底穿過方式興建，更設海底隧道往前海方向，不過未有透露造價和時間表：「因為問都唔知。」
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張仁良說，歡迎政府建議在北部都會區建5條鐵路，支持政府積極有序建造，加強北部都會區的連繫，並與大灣區連接，引述政府部門於會上提出，會按土地規劃及遷入人口數量再詳細探討。
政府未有透露造價及建造時間表
他說，港深西部快速軌道應會以地底形式建造，並料會以海底隧道形式前往內地。他說，會上委員都同意建造有關鐵路。問到造價及建造時間表，張仁良說，政府將有可行性研究，當中會計算建築費等，亦未有建造時間。
應先有基礎建設再帶動人流 張仁良建議人口遷入前做好鐵路
另外4條擬建鐵路，包括新田往皇崗的北環線支線、尖鼻咀至白泥自動捷運、東鐵線羅湖伸延過境，及古洞往粉嶺的北環線延線，張仁良說，4條大機會建地面軌道，亦建議在人口遷入前先做好鐵路基礎建設，不要再待有一定數量人口遷入才建站，應考慮先有基礎建設再帶動人流，亦關注北部接駁鐵路的道路及交通網絡。
免費乘車日會否成申請加價理據 張仁良：一日免費就話加價解唔通
就剛過去的立法會選舉日（19日）多個公共運輸營辦商免費提供服務，問到會否因而成加價原因，張仁良說會上未有討論，現時談加價言之過早，指僅一日免費就成加價藉口「解唔通。」
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