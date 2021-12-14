北部都會區｜五環團支持建濕地保育公園　促政府制定收地時間表

港府早前提出發展北部都會區，並建議設立三個濕地保育公園。多個環保團體包括世界自然基金會香港分會（WWF）、長春社等今日（14日）舉行記者會，支持政府建立濕地保育公園，以及透過《收回土地條例》徵收私人土地，以作自然保育公共用途。

團體又要求，政府應採取全面的保育策略，提升后海灣濕地生態系統的完整性；並須提出保護具保育價值地點的時間表，確保政策公布到保護區劃定的過渡期間，不會有生態損失。



WWF、香港觀鳥會、長春社、綠色力量和創建香港共同發表關於《北部都會區發展策略》的聯合聲明，表明支持政府建立濕地保育公園以保護管理2,000公頃具有重要生態價值的濕地生態系統。不過環團建議，港府應擴展拉姆薩爾濕地範圍，以覆蓋后海灣具重要生態價值的濕地生態系統。

WWF香港生物多樣性及保育政策高級經理劉兆強表示，濕地的連通性對於保證濕地所提供的重要生態系統服務至關重要。他指在政府收回土地計劃的推動下，希望政府可以擴展拉姆薩爾濕地範圍，透過全面的保育措施提升后海灣濕地生態系統的完整性。

▼三個濕地保育公園選址▼



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長春社公共事務經理吳希文指，近年不少發展商已積極在濕地緩衝區提出住宅、商業等項目，建議的北部都會區內不少濕地、農地持續有土地平整、填土、填塘等違法的環境破壞。他強調，若任何發展項目未有盡量避免和減少對具重要生態價值地點造成的影響，現有保育措施的有效性將大打折扣，整個生態系統的完整性也會受到損害。

因此環團提出，政府應於過渡期間採取措施保持現有濕地生態價值，並制定收回土地的時間表。至於在擬議中的濕地保育公園內，環團認為任何基礎設施或園藝必須促進現有濕地景觀的連接性，不能損害整個后海灣濕地生態系統的生態完整性。