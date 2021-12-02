01獨家・洗米華案｜被捕當日二按半億豪宅天璽　予新濠子公司還債

太陽城集團 （1383）創辦人周焯華（洗米華）上周六（27日）涉不法經營賭博在澳門被捕。《香港01》發現，他在被捕當日，將用公司持有、市值約5,500萬元的九龍站豪宅天璽高層單位二按，抵押予新濠國際發展（0200）旗下的新濠博亞（澳門）還債。

加上周焯華的「情人」Mandy Lieu上月初將市值1.2億元的西半山前「愛巢」抵押，他已經是一個月內兩度將其有關聯的豪宅抵押予新濠博亞（澳門）。



▼11月27日澳門司警拘捕11人 包括周焯華▼



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周焯華以「太陽世紀發展」持有一半業權的天璽高層單位，實用面積達1,401平方呎，有主要銀行最新估值為5,547萬元。「太陽世紀發展」於2012年7月以5,450萬元購入單位，並隨即一按予恒生銀行，另與恒生簽署租金轉讓書，即將該單位的租金權益轉讓予銀行，以增加銀行持有的抵押。

周焯華被捕當日，「太陽世紀發展」再將現市值約6,000萬元的天璽高層單位二按，抵押予新濠博亞（澳門）還債。（資料圖片／蔡正邦攝）

二按市值約6,000萬元物業 向新濠子公司還債

在周焯華被捕當日，「太陽世紀發展」再將現市值約6,000萬元的天璽高層單位二按，抵押物業以擔保對新濠子公司、新濠博亞（澳門）的所有借貸。根據香港的銀行採用的金管局標準按揭條款，將物業二按前要先得到一按銀行批准。

鄭丁港（左二）2016年出席仁愛堂活動，周焯華太太陳慧玲（右一）亦在場。（資料圖片 / 符祥定攝）

除周焯華外，其生意伙伴、太陽國際（8029）主席鄭丁港同樣擔任「太陽世紀發展」董事一職，兩人各持有該公司的一半股權。在8月尾，周焯華更將其太陽國際62.82%股權賣給鄭丁港，涉資1.43億元。

早於11月4日，周焯華的「情人」Mandy Lieu已將名下市值1.2億元的西半山豪宅珒然高層單位，抵押予新濠博亞（澳門）。

一月內兩度將關聯豪宅抵押予新濠博亞（澳門）

與周焯華有關的豪宅已非首次被抵押予新濠博亞（澳門）還債。早於11月4日，即周焯華被捕前20多日，他的「情人」Mandy Lieu已將名下市值1.2億元的西半山豪宅珒然高層單位，抵押予新濠博亞（澳門），該單位過往被外界視為周焯華和Mandy Lieu的「愛巢」。加上天壐單位，周焯華已經是一個月內兩度將其有關聯的豪宅抵押予新濠博亞（澳門）。

《香港01》正向新濠國際發展查詢有關債項事宜。

何猷龍擔任新濠國際主席。（資料圖片 / 張浩維攝）

▼11月26日溫州公安通報▼



溫州市公安局早在去年7月對洗米華案件調查，並稱將其跨境賭博犯罪集團港人骨幹張寧寧拘捕公訴，至上周五（26日）發生批准逮捕。

▼於澳門被捕港人周振熙▼



澳門司警在27日拘捕周焯華共11人，包括《力報》母公司遊澳集團CEO、港人周振熙。《香港01》早前獨家報道，被公訴的張寧寧是香港人，去年7月被捕；另一名港人、遊澳子公司的高層李紹聰，去年7月在珠海被溫州公安跨省拘捕。