新冠疫苗｜中大要求職員下月10日前打針或定期檢測　否則禁入校園

政府催谷疫苗氣泡鼓勵打針，中文大學近日亦向教職員發電郵指，由2022年1月10日起，假如教職員無法提交新冠疫苗接種證明，或檢測證明，其「中大通（CU Link）將無法使用，換言之即不能進入校園，或使用部份設施，而且更要放年假或無薪假，當中合約期滿者亦不會獲續約。

中大回覆表示，校方有責任保護社區的健康和福祉，認為接種疫苗是確保持續戰勝疫情的基本條件，由下學期起將採取額外措施，確保校園社區安全。



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中大早前宣布，全體學生必須接種兩劑新冠疫苗，或定期自我檢測，並提交有關結果及申報表，拒絕打針及自我檢測的學生會被禁進入校園，校方亦不會就此提供任何特殊上課安排。

中大近日再向教職員發電郵指，下月10日起未能提交打針證明或檢測結果的職員，其「中大通」智能卡將無法使用，即無法進入校園。中大又指，相關職員需放年假，如無年假則放無薪假；當合約期滿，而有關職員仍未打針，或不提供檢測證明，將不獲續約。

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中大回覆表示，有責任保護校園社區的健康和福祉，認為接種疫苗及其他公共衞生措施，是確保持續戰勝疫情的基本條件。下學期將採取額外措施，以確保校園社區的安全，自今年10月份起，已通知各教職員和學生有關措施，相信是最適當的應對措施。