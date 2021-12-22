旅發局虎年新春首辦「遊樂園」讓市民開心過年　設四部曲準備通關

新冠肺炎持續兩年，旅遊發展局決定明年虎年新春不會復辦花車巡遊，反而推動港人自己做香港旅客，將在中環海濱首辦以桌上遊戲為主題的新春遊樂園活動，由1月28日至2月5日（年廿六至年初五）一連九日舉行，務求令市民在港過年開開心心。
本港及內地免檢疫通關在即，旅發局亦擬訂「四部曲」準備，當由有限額「小通關」擴至個人遊，將聚焦大灣區市場，期望進一步通關後，可吸引內地居民來港參加香港回歸25年慶活動。
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通關前舉辦大型活動維持「曝光」 旅發局：讓旅客時刻記住香港
旅發局表示，在通關前會舉辦不同大型活動維持香港「曝光」，同時透過不同渠道，例如社交媒體宣傳「再遇．香港」，讓旅客時刻記住香港，此為「四站曲」第一步。之後，當中港兩地有限度地通關後，旅發局會將焦點集中於展示香港的好客之道，並推出一站式網站，提供訪港貼士，包括旅遊資訊、防疫措施等；亦會推介新落成的景點和設施，例如M+、海洋公園水上樂園等。旅發局又會於口岸派發小禮物，展示香港歡迎旅客重臨的熱情。
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主動出擊刺激大灣區內地城市旅客訪港意欲
當兩地進一步放寬跨境往來後，便踏入「四站曲」第三步，旅發局期望以「個人遊」形式訪港的休閒旅客會逐步增加，並會聚焦大灣區市場，主動出擊，刺激旅客訪港的意欲。另外，旅發局將率領業界代表團，到訪廣州及深圳，與內地業界交換意見，商討進一步合作。
旅發局又會推出以內地市場為目標的「香港正當時」推廣。同時，旅發局會為內地的業界夥伴、內地媒體和KOL，以及「超級香港迷」舉辦大型訪港團，透過鼓勵他們開發創意旅遊產品，協助香港製造口碑及擴大網上宣傳，提高旅客訪港的意欲。
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至於最後一步，旅發局表示，當跨境旅遊進一步恢復時，希望可乘着特區成立25周年的慶祝活動，加大力度宣傳。
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