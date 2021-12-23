校園天地｜樂善堂梁銶琚學校（分校）Dream! Let’s Go!

樂善堂梁銶琚學校(分校)去年參加了「啟夢者計劃」, 並成立了 Dreams, Let’s Go! 小組。這個小組由五年級的十位成員組成, 目標是舉辦一個藝術展覽。但畢竟只是一群小學生, 連藝術展覽是怎麼一回事也不知道, 更何況要去策劃安排呢?



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利用Virtual Tour參觀博物館

負責老師首先帶領學生們透過網上Virtual Tour參觀不同的博物館, 例如: 於美國洛杉磯的The J. Paul Getty Museum, 荷蘭阿姆斯特丹的Rijksmuseum。疫情期間, 怎能去參觀博物館呢? 當然, 不能親身去外國了, 但透過網上Virtual Tour, 大家就可以隨意去不同的展館, 欣賞不同的作品。

其次, 負責的老師親身去了中區利東街欣賞藝術展覽及拍攝短片, 以供學生觀看。而一些特別的藝術作品, 例如用木槌敲打玻璃來「畫」人面, 把許多單車疊在一起變成裝置藝術等等, 老師都會播放短片給小組成員觀看。目的是讓學生安坐家中, 都能看到不同種類的藝術作品。

學用電腦軟件去除背景及製成圓形圖案。（樂善堂梁銶琚學校(分校)提供）

經過一番討論後, 學生們終於決定好題目, 就是用emoji來製作一幅大型拼貼畫。在疫情期間, 無論大人小孩都會留在家中較長的時間, 大家的心情可能都會受到影響; 所以小組成員想給大家一個分享情緒的機會。大家用紙畫出一個個代表自己心情的emoji, 然後把這些眾多的emoji拼在一起, 成為一件藝術品。

整個過程不是一朝一夕就能做到。小組成員先透過中央廣播, 向全校學生宣傳活動, 然後收集作品。之後把收集得來的emoji, 掃瞄起來, 再用電腦軟件去除背景, 成為圓形圖案。看似容易的工序, 對於五年級的學生來說, 也需要一段時間學習, 才能純熟, 最後的工序就是把圖案拼貼成為作品了。

終於看到製成品了

集合了大家的力量, 橫額終於面世了! 看着自己一手一腳完成的製成品, 心裏有說不出的興奮! 回想起這幾個月的工作, 大家都七嘴八舌地訴說, 當中的苦與樂。有些組員覺得去請校長和老師們去畫emoji是最「困難」的工序, 也有些組員覺得挑選收集得來的emoji反而是最「困難」的……

不論如何, 過去一年的經歷都令Dreams, Let’s go 的組員大開眼界、獲益良多呢!關於活動詳情, 可點擊以下連結:https://www.collaction.hk/project/story/1567

（內容由樂善堂梁銶琚學校（分校）提供）

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