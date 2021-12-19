校園天地｜中華基督教青年會小學校長程志祥：爸媽化身網絡助教

由於新冠肺炎肆虐，學校這兩年斷斷續續地停課。學校由進行Zoom實時網課，到半天實體課，下午則主要以Zoom網課形式進行多元智能、功課輔導課及課外活動等。在教育的現場看見不少的轉變及挑戰，包括大部分上網課的學生也沒有開啟視像鏡頭、曾有駭客出現在某學校的Zoom網絡教室內散佈不雅資訊。更重要的是在停課初期，有很多老師未能掌握網絡教學的優勢，操作技術還未熟練。

（撰文：中華基督教青年會小學校長程志祥）



中華基督教青年會小學。（資料圖片／鄧穎琳攝）

現時這情況已有很大的改善，我們正邁向混合 (Hybrid)教學模式，實體課加上Zoom課外活動等組合十分廣泛地應用。為進一步了解教學成效，我們嘗試以評考成績及問卷來衡量混合 (Hybrid)教學模式的效能，我們發現於學生成績方面，沒有明顯的差距。而於不同持分者的問卷調查結果，我們得出以下幾個結論:

1.老師想改變

疫情帶來的是教育全面數碼化，學生的數碼學習能力日趨上升，以至於教師也要改變自己的教學方式。雖然現在某程度回復面授課，但已成為老師更多引進數碼教學的起點。老師們在互相觀摩下，不斷尋找新穎的網絡互動教學策略(如運用Kahoot, Nearpod等)。並研究如何引進這些工具，更重要的是運用於甚麼學習活動中，時間比例的分配等等教學安排的考量。隨著經驗的累積，老師將更能掌握混合教學模式，達到增加學生自學比重及縮短課時的目標。教師更形容混合教學模式使教學時間及空間更有彈性，不過教師也反映難以掌握學生的學習狀況，另外是難以將一些動態課程(如體育課)和實作課網絡化。

2.學生必須變

在急速轉變的情況下，線上學習成為了日常的基礎方案，即使大部份老師已能掌握線上教學的技巧，但是學生能學到多少則是另一回事。若學生的家庭支援不足，如沒有寬頻或平板電腦等，將窒礙學生的學習及發展。因此，很多老師認為線上學習拉闊了學生的差距。而最令家長擔心的是線上學習的成效是否遠比實體課程差。更甚是不論老師及家長也反映只有少部份的學生能自主地推動自己學習，所以更重要的課題是如何替小朋友重新建構一個合適的學習環境。

中華基督教青年會小學校長程志祥。（資料圖片／鄧穎琳攝）

3.爸媽化身網絡助

在線上學習的初始階段，所有人也未了解學習的要決，包括老師、學生及家長也在摸索階段，出現很多特別的情況。最基本的問題是，年紀幼少的學生未能掌握如何運用無線網絡及平板電腦裝置，而家中可能只有老年人及家傭，未能提供適切的輔助。有些學生因長期在家學習，並未能準時地進入Zoom網絡課堂，也未掌握網絡學習的一般禮儀，如打開視像鏡頭等。學生在網絡學習初期，未懂如何下載學習材料及上載已完成的功課，這些都是需要家長協助。曾接觸到一些家長自己本身也不太懂得處理或協助學生運用資訊科技學習。他們在協助學生線上學習時，出現很大的困難。所以有些學校打從一開始停課，第一時間便是製作一些簡單操作平板電腦上網及上網課的教學影片，以支援學生及家長。另一個有效的方法便是組織家長互助小組，一些對資訊科技工具較能掌握的家長協助一些不太熟悉的家長，我發現成立這小組後，能更快捷地將資訊傳至各家長。以致家長能於極短時間內掌握協助學生線上學習的技巧。

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在這後疫情的時代小朋友習慣以智能裝置進行學習，使他們容易迷矢於使用智能裝置。我們發現小朋友一般每天使用智能裝置長達4-5小時。他們除進行線上學習，更甚是沉迷於網絡世界及遊戲中，影響了他們的一也常社交及與人溝通的能力。調查發現，問題可能源自家長也是在家中長時間使用智能裝置，我們所謂的「機不離手」。

在爸媽變身網絡助教的同時，出現了一些特殊的情況。首先是有些家長於家中每天也在觀課，並向學校提出很多不同的要求。另外，有一次老師正在Zoom內與學生進行「升中模擬面試」訓練，老師聽到家長輕聲地提示學生。

以上種種情況，突顯資訊素養的重要，我們必須「以身作則」，除教導小朋友相關的使用資訊科技的技巧外，更重要的是如何選取正確資訊及如何平衡各生活所需。

（內容由中華基督教青年會小學校長程志祥提供)

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