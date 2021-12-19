校園天地｜明愛胡振中中學　正式成為新興運動基地

足球、棒球這些傳統運動可以說是「上一代的運動」，通常需時長，對體力需求大，不是人人可玩，亦有場地限制，是以對於香港的Z時代（在數碼時代成長起來的小孩）而言，傳統運動沒有太大的吸引力，相反，一些非傳統的運動，更符合他們對於運動的想像——彰顯獨特個性，體現技巧性。



（明愛胡振中中學提供）

為了擴闊學生對國際新興運動的認識，同時彌補因疫情而不能舉辦陸運會的遺憾，明愛胡振中中學歐海健校長率先邁出發展新興運動的一小步，在本年聯同香港青年聯會和新興運動協會，舉辦「新興運動學校巡演啟動禮」。是次啟動禮除了本校學生，亦同時邀請了四間小學作為先導學校，分別為聖公會聖馬太小學、聖公會置富始南小學、浸信會天虹小學及中華基督教青年會小學。當天各小學校長、老師和學生一同參與啟動禮，同時，本校學生和受邀小學的學生有機會試玩近年歐洲的新興運動，如芬蘭木棋，法式滾球等。

明愛胡振中中學羅旭光助理校長指，本校進行是次新興運動巡演主要是讓學生明白世界體育發展趨勢，即便是非傳統的運動，也能夠登上奧運舞台。滑板、街舞在十多年前被認為是次文化，但本屆奧運我們看到滑板金牌運動員的出現，而街舞亦會成為下屆巴黎奧運的項目，可見這些運動是能登大雅之堂的。新興運動是未來大眾體育運動的萌芽，明愛胡振中中學願成為新興體育搖籃，建立全港首個新興運動基地 ，我們的學生也將成為宣傳大使，相信乘著東奧熱潮，未來香港除了是金融中心，也能是一個健康的，充滿活力的都市。

傳統運動是競技性的，對參與者的身體素質有一定要求，對身體素質平平，年紀太小和太大的參與者而言並不友好。那是否代表那些沒有運動天賦的學生沒資格發展一門體藝興趣呢？與傳統運動相反，不少新興運動不會因體力、身高及性別的差異而形成部份同學擁有絕對優勢，也適合親子、跨性別一起進行，其次，佔用場地空間不多，玩法簡單，更有助推動更多不同國籍、性別的同學一起參與、促進身體健康及交流。明愛胡振中中學歐海健校長已計劃把新興運動融入本校現有i-Future 課程，每週於恆常課堂裡抽出兩節課 ，讓學生在繁忙的學習生活中發展多元潛能，緩解學習壓力。歐校長指，除了現有的興趣小組，如STEAM、法文、欖球等，將會加入更多新興運動，如於本次新興運動學校巡演啟動禮亮相的芬蘭木棋和法式滾球。

明愛胡振中中學羅旭光助校校長亦指，學生除了可把新興運動發展為日常生活的調劑，更可把新興運動發展成為未來的職業之一。大部份新興運動所需要的成本不高，即便學生在將來未必會成為職業運動員，但在Slash 的世代，他們可以在週中工作，週末成為新興運動的教練，擴濶視野及人生的經驗。

另外，學校已計劃設立七十萬港元的獎助學金，支持同學在創科、體育及文化的發展，並資助學生到海外參加國際賽事，讓學生獲取更多不同的學習經歷。

（內容由明愛胡振中中學提供）

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