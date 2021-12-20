校園天地｜筲箕灣崇真學校　網上直播導賞團帶學生「周遊九龍城」

受疫情的影響，學生只能上半天面授課，為豐富學生的學習經歷，讓學生能享受既愉快又難忘的校園生活，筲箕灣崇真學校教師團隊絞盡腦汁，運用創新科技，結合網上直播及體感互動裝置，於2021年11月24日舉行「崇真網上直播導賞團暨遊戲活動日」。當天活動主要分三部分：直播導賞團、體感互動遊戲及投籃比賽，當中穿插一些英文趣味遊戲，讓學生能全日放下書本，以嶄新的方式體驗何謂「寓遊戲於學習」。



2021年11月24日舉行「崇真網上直播導賞團暨遊戲活動日」。圖為直播導賞團。（筲箕灣崇真學校提供)

網上直播導賞團 與學生「周遊九龍城」

九龍城區文化具深厚歷史底蘊，最久遠可追溯至南宋時期。至今區內仍保留不少與宋朝相關的歷史建築及景點，包括宋王臺和侯王廟。此外，九龍城區是一個多元文化交匯的地方，有「小泰國」和「小潮州」之稱。從前以「三不管」聞名的九龍寨城，亦保留了不少香港獨有的懷舊風情。

為讓學生不受時地限制，認識九龍城區的社區設施及歷史古蹟，從而擴闊視野，懂得欣賞和愛護社區環境，筲箕灣崇真學校派出三位老師，化身為直播導賞員，以網上直播的形式，帶學生走訪九龍寨城公園、牛棚公園及大和堂咖啡廳這三大景點。

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透過老師生動活潑地講述所見所聞，學生除了可打破地域的限制，遊覽寨城公園各處的景點外，也可認識寨城的歷史。此外，學生亦到訪擁有超過八十年歷史的大和堂咖啡店及活化前為馬頭角牲畜檢疫站的牛棚藝術公園，一睹香港舊日生活面貌。這次網上直播的導賞，令學生覺得親切自然，恍如親歷其境，真的不比實體旅行遜色。

旅程結束後，英語外籍老師跟學生玩有趣的問答遊戲，既能以英語重溫導賞活動內容，也加強學生多說多聽英語的機會，一舉兩得。此外，每個學生亦能收到各款傳統潮式餅作手信，全場氣氛熾熱，場面熱鬧。

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齊玩體感互動遊戲 師生共享歡樂時光

體感互動遊戲是一種通過肢體動作變化來進行操作的電子遊戲。除直播導賞團外，筲箕灣崇真學校亦運用設備先進的校園電視台，引入體感互動遊戲，讓學生可以一邊打電動，一邊做運動，既可鍛鍊體能，又能挑戰自我。

這次活動日的遊戲設計包含娛樂、安全、健康三項元素，有「三輪賽車」、「接住爆米花」、「爬桿賽」、「滾來滾去木桶賽」、「動力澆水」、「掉下來的糖果」等趣味遊戲，能讓學生沉浸在緊張刺激的氣氛當中。

體感互動遊戲活動是以班際形式進行比賽，每班先派出五名代表逐一進行比賽, 以最後的名次或分數來決定勝負。

學生全力以赴、奮力作賽，經過一輪激烈的比賽後，勝出的班級可獲得豐富禮物，讓大家盡興而歸。

整個比賽過程都以YouTube Live形式同步在課室進行直播，學生看得投入，且非常滋味，共同創造美好的回憶。

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「祟真當入樽」 真實體驗運動樂趣

體感互動遊戲好玩有趣，廣受學生歡迎。而實體運動，也是學生所愛，故此，筲箕灣崇真學校老師亦安排投籃比賽供學生參加，一方面增加遊戲活動日的緊張刺激氣氛，另一方面也可鍛鍊學生的體魄，訓練他們手眼的協調，培養學生的體育精神。

這次投籃比賽是以班際的形式進行，每班選五男五女進行，每人可投籃三次，以全班投籃的入球數目決定勝負。比賽緊張刺激，學生都為代表他們班級的健兒們打氣，場面熱鬧。

參加的學生每人手拿一球，完成投籃後，老師會立即為他們噴手消毒，也為籃球消毒。比賽完畢，亦會返回課室清潔雙手，務求玩得既開心又放心。

「崇真網上直播導賞團暨遊戲活動日」除了打破地域界限，透過視像會議的方式，讓學生實現「眼睛去旅行」，增廣見聞，擴闊視野外，亦引入了體感互動科技，帶學生進入一個嶄新的體感運動經驗，加上鍛鍊四肢及訓練手眼協調的投籃活動及英文趣味遊戲，虛擬實體共冶一爐，學生玩得投入，老師也樂在其中。

（內容由筲箕灣崇真學校提供）

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