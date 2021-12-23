校園天地｜華富邨寶血小學　2021/2022年度　全方位學生輔導活動

華富邨寶血小學每年均會為各級同學進行級本輔導活動，於十一月分別為小二及小四學生進行「護蛋行動」及「禪繞顯關愛」活動。



（華富邨寶血小學提供）

「護蛋行動」中，每位同學獲派一隻生雞蛋，他們需要設計護蛋器以盛載「蛋寶寶」，整個行動共進行十天。同學每天需帶同「蛋寶寶」一同回校上課及進行校內活動。回家後，同學亦需好好照顧「蛋寶寶」並填寫照顧日誌以記錄蛋寶寶的生活。十天過去，部分同學的「蛋寶寶」受傷了，亦有同學的「蛋寶寶」十分健康。在活動過程中，同學分享他們對於照顧「蛋寶寶」會感到有壓力及擔心，這正如父母同樣擔心同學的成長。學校希望透過分享及反思，讓同學從中學會感謝父母的養育之恩。

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小四的「禪繞顯關愛」活動中，同學學習繪畫禪繞畫的基本技巧，並感受禪繞帶來的好處。例如︰學會專注，學習放鬆。對於同學來說，這是一個新的體驗，只需利用一枝筆及一張小卡紙便可畫出美麗的禪繞畫。當同學完成作品後，他們把自己的作品與其他同學的一起拼湊起來，成為擁有班本特色的禪繞畫作。臨近聖誕，小四的同學更將會運用他們學習到的禪繞技巧繪製成書簽送給師生們，希望藉此佳節，把關愛的校園文化遍佈「華寶」。

（內容由華富邨寶血小學提供）

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