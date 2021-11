路透社：浸大學生閉路電視課室內上國安法課　浸大否認有攝錄安排

多間本地資助大學今學年起加入國家安全法的課程,路透社報道,浸大和理大的國安法課程中,均有多篇逾百頁投映片介紹,提及國安法條文外,更會指出有何行為屬違法,並強調愛國需要,提供中國國民身份認同。



報道透露,浸大的課程中,問到學生若在telegram群組呼籲堵塞鐵路,阻止市民上班,以令政府就普通立法,有違哪一項國安法條文;理大課程又提到批評政府是否罪行,提供的答案指要視符與國安法提及的4項罪得是否相關。



浸大表示,課堂並沒有任何攝錄安排,主辦部門安排職員拍攝少量相片,目的純粹是作為活動紀錄。《香港01》同時已向理工大學查詢,正待回覆。



有兩名學生向路透社表示,有最少一部閉路電視在課室內,亦同時有不知身份人士在攝影。

浸大於今學年把國安法教育放入「聯通」課程(CCL)新生在畢業前須完成國安教育必修課程,雖不計學分,但設有評估。路透社報道,該兩小時的課堂由大律師范凱傑主講,根據資料,他於2013年成為大律師,曾在律政司服務刑事檢控科和民事訴訟組工作,去年當選國際仲裁院院長。課程的投映片簡報有約200頁,強調國安法的震懾力及刑罰。課堂測驗有20條問題,要求學生辨別問題內的角色「Ms Naughty(頑皮小姐)」 及「Mr Breach(違反先生)」的行為如何違反國安法。

報道指,其中一條提供情景,頑皮小姐在通訊軟件telegram的群組中發訊息呼籲堵塞鐵路運作,阻止乘客上班,以政府就普選立法,並要學生在國安法四種罪行,即分裂國家、顛覆國家政權、恐怖活動、勾結外國或者境外勢力危害國家安全中,選一個作為答案。報道未有提供正確答案。報道指, 有學生表示測驗不合格。

參考浸大網頁上就國案法教育(NSLE0001)的課程簡介中,要求學生先上兩小時面授課程,再完成兩小時的指定閱讀,並在測試中獲得合格成績。本學期浸大共舉辦7次課堂,暫時已完成兩次。

理大新學年亦將國安教育列為大學一年級本科生的必修課程,早前理大協理副校長(本科生課程)石丹理透露,課程佔3個學分,會設3小時面授課堂教授國安法,並會引唐英傑案講解,學生須完成選擇題測試並獲合格成績。

路透社指,109頁的投映片簡報中,當中提及英國政治哲學家John Locke,並意譯(paraphrase)其觀點,指「The right to punish is essential to the (social) contract and to morality(懲罰的權利對社會契約及道德相當重要)」。John Locke被稱為自由主義之父,於其知名著作《政府論》中提出,任何未經民眾同意而統治民眾的政府,可以被民眾推翻,更提出革命權,認為是避免暴政的保護機制。

簡報中亦提出,批評政府是否國安法的罪行的問題,答案指「要視乎情況。若批評涉及國安法提出的4項罪行(分裂國家、顛覆國家政權、恐怖活動、勾結外國或者境外勢力危害國家安全),就可被視為罪行。

教育局發言人表示,在大學開展國家安全教育,提高國家安全及守法意識,是《港區國安法》第10條規定的法定義務。社會亦期望大學秉持良好管治及對公眾問責,其運作必須遵守法律並符合學生和社會整體利益。發言人又指,本港大學享有學術自由和自主權,大學會行使自主權,設計和執行與國安教育相關內容和安排,政府會在需要時提供幫助。

浸大︰並沒有任何攝錄安排

浸會大學發言人表示,一直根據既定政策和因應需要,定期檢視課程和學生的學習要求。由 2021/22學年開始,學生需要完成一個必修、不計算學分的國家安全法教育(NSLE0001)聯通課程。於2021/22學年之前入學的同學不受影響。

在 NSLE0001課程下,學生需出席兩小時的面授課堂、自行研習兩小時的指定教材,並要通過測驗。測驗成績只分為及格與不合格。發言人強調,課程旨在介紹《中華人民共和國憲法》和香港《基本法》下,「一國兩制」制度以及香港特區的憲制地位、介紹國安法對香港特區的重要性、概述香港特區國安法的主要條文,以及介紹法治的基本原則。

浸大續指,就近日有報道指,課程面授課堂被安排以鏡頭攝錄,強調課堂並沒有任何攝錄安排。主辦部門會安排職員拍攝少量相片,目的純粹是作為活動紀錄。