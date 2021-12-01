Carousell調查指港人平均有43件物品可棄　疫後遊戲需求超女裝

疫情爆發近兩年，在疫後新常態下，市民減少外出消費，帶動網上業務發展。網上交易平台Carousell首次公布「2021年再買賣指數」，調查結果顯示，香港用戶家中平均有43件不需要的物品可出售，當中以X世代（1964年至1980年出生群組）棄物的數量最高，平均達49件。

疫情亦令「玩具及遊戲」類別物品，首次超越「女裝」，成為2020年需求量最高的h物品類別。調查亦顯示，香港用戶相較鄰近7個東南亞國家，最重視「物超所值」及「環保」因素。



現時香港平均每５人，便有1人是Carousell的用戶。（盧翊銘攝）

Carousell表示，平均每5名港人，便有1人為其交易平台用戶，其中85%用戶曾最少一次於平台購買二手商品。該公司昨日（30日）公布的「2021年再買賣指數」，報告包括東南亞地區八個市場，包括香港、新加坡、台灣、馬來西亞、緬甸、菲律賓、印尼及越南。調查於6月進行，包括訪問逾3,000名香港賣家和買家。

本地消費者估計每人有43件不需要的物品可放售

Carousell調查發現，香港用戶家中平均有43件不需要的物品可放售，排名於8個東南亞地區市場中排第3位。印尼和台灣用戶則高於香港，分別平均有57件和52件物品可放售。若接用戶年齡層分析，1964年至1980年出生的「X世代」，可放售的物品平均達49件，為本港市場各年齡組別之冠，意味中年消費者是最具潛力，改變過度消費習慣的一群。

逾四成受訪者表示今年續買玩具及遊戲

調查結果亦顯示，「女裝」物品以往一直是用戶最熱門的二手商品類別，但隨社交距離措施生效，港人更多時間留在家中，反而玩具及遊戲類別物品的需求大幅上升，更超越女裝，成為2020年需求量最高。隨疫情持續，44%受訪者稱2021年最願意交易的物品為玩具及遊戲。

港人重視「物超所值」及「環保」 於東南亞八市場排首位

調查數據亦顯示，本港用戶選購二手商品時，首要為實用，而其他東南亞市場數據亦有同樣情況，85%香港用戶亦重視「物超所值」，比馬來西亞（78%），新加坡及菲律賓（74%）的用戶更高。

另外，45%本港受訪者表示，購買二手商品是基於環保因素，數字大幅超過其他市場，排於首位。新加坡和台灣分別有30%，意味香港用戶的環保意識較鄰近市場高。此外，亦有16%曾購買二手商品的受訪者表示，會盡可能購買二手商品。