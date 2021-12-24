黃家和：聖誕檔期食肆生意暢旺超2018年水平　臨時工時薪達120元

是日（12月24日）為平安夜，不少人會帶同親朋好友吃頓晚飯渡過溫馨一夜。餐飲聯業協會會長黃家和表示，聖誕至新年期間，酒店餐廳訂座的情況理想，接連多日的預約已經爆滿，預計餐飲業本月的生意額或可超越3年前的約100億元水平，達致約110億元。



黃家和預計餐飲業本月的生意額或可超越3年前的約100億元水平，達致約110億元。（資料圖片）

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黃家和在香港電台節目《千禧年代》中表示，在疫情緩和及最後一期電子消費券帶動下，由於市民的消費意慾增加，較為偏遠的酒店，其餐廳訂座率亦達8至9成，另外，酒樓近日的訂座率，達9成以上，而婚宴生意亦非常好，農曆新年已有不少人訂座。

他形容，狀況與過去兩年的2019年及2020年相比，有如「天與地」的分別。

黃說， 12月旺季的餐飲業臨時工（炒散）的工資，由以往每小時60元至80元，增至今年的80元至120元，而運載食材的船期延遲等因素下，導致食材成本上升一至兩成，令本月整體餐飲價格上升超過一成。

黃家和預計餐飲業本月的生意額或可超越3年前的約100億元水平，達致約110億元。（資料圖片）。（資料圖片／龔嘉盛攝）

本月初，政府要求市民進入食肆等處所時必須使用「安心出行」手機流動應用程式掃瞄二維碼。黃家和表示，部分店主原本擔心生意會受影響，但數據結果顯示，今個月的餐飲業的整體生意額並無下跌，新安排下至今的運作順暢。

他又指，與一個月前比較，現時C及D類食肆已增至約7,000間，當中逾1,000間B類食肆轉至C類。