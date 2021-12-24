冬日美食節｜疫下場內禁飲食　市民難「掃街」感失望：氣氛無咁好

香港冬日美食節今日（24日）在灣仔會展開鑼，不少市民一家大小到場「掃貨」。今早在會場內，大批市民帶同購物車，當中以售賣海味的攤檔最受歡迎，部份更擠得水塞不通。

有市民花費約2,000元購買鮑魚等食物，笑言有八達通第三期消費券亦更「爽手」。不過會展內不準飲食，熟食檔屈指可數，有市民坦言失望，「往年氣氛仲好，今年得番啲乾貨同雪藏嘢」。



今早在冬日美食節中整體人流不算多，不過部份攤檔，包括海味等明顯人較多，更有攤檔人山人海。曾太帶同兩名小朋友一起到美食節購物，她指預算約花2,000元，主要購買零食及海味等。她使用八達通領取消費券，故近日獲發1,000元，笑言購物時會更「爽手」：「有攤檔有八達通就開心啲，都有用到」。

曾太往年亦有赴美食節，不過認為今屆人流較往年少，「以前逼到睇唔到嘢，今年鬆動好多」。對於美食節內不能試食，她直言「無咁開心，個氣氛都無咗，買咗又要出去食都無咁好食啦」。曾太就讀六年級的兒子指，美食節中購得喜歡吃的鮑魚及糖果，笑言「好滿足、好開心，無嘢想買啦」。

+ 30

市民林先生就指，往年亦有到美食節「掃街」，不過今屆熟食攤檔甚少，「行咗幾個圈都無好多可以直接食嘅嘢，得啲乾貨同雪藏食物，都有啲失望，唔係我想搵嘅嘢」。他最後以約100元購買點心等熟食，但由於場內嚴禁飲食，只好帶出會展外進食，直言「氣氛無之前咁好」。

另一名到場市民梁先生則購買湯包等，約花費約1,000元，與預算相若。他指由於知道現場不設試食，而且疫情下留家煮食多，故一早已打算到場購買「拎設屋企煮嘅嘢食」。他又笑言，由於不是以八達通領取消費券，故今日購物「完全唔關消費券事㗎啦，一早使晒啦」。