新冠肺炎．12.23｜機場清潔工疑染Omicron或工作時中招　住所封區

本港今日(23日)新增2宗輸入個案，均帶N501Y變種病毒，未知是否屬於Omicron變種病毒株，其中一人為經5個國家包括埃塞俄比亞、加拿大等抵港的機組人員，兩人均已接種疫苗及無病徵。今日初步確診個案少於10宗。

一名在機場清潔工今日下午初步確診，衞生防護中心調查指他或在工作期間受感染，居於屯門，近日曾到屯門醫院覆診。

政府晚上公布，自晚上7時半起，將屯門湖翠路兆禧苑安禧閣 （A座）列為「受限區域」，所有人須留在其處所，並須在明日凌晨1時半前接受檢測。



【21:00】衞生防護中心表示，正調查一宗涉及變異病毒株的初步確診個案，相信與輸入個案有流行病學關連。個案涉及一名64歲男病人，居於屯門兆禧苑安禧閣。他於香港國際機場擔任洗手間清潔員。他曾於7月10日及8月10日在港接種兩劑科興疫苗。

按其工作性質，他須進行頻密定期病毒檢測，他於12月2至20日期間的10次檢測結果均呈陰性。他昨日（12月22日）於香港國際機場的流動採樣站的檢測結果呈初步陽性，Ct值約27至32，同日出現病徵。

機場清潔工初確診或涉Omicron 主要處理患者專用廁所或工作感染

衞生署公共衞生化驗服務處化驗結果顯示病人樣本刺突蛋白基因涉及N501Y和T478K變異（L452R和E484K則呈陰性）。因此中心現時懷疑病人帶有Omicron變異病毒株，但仍須進行全基因組測序分析，以確認病人是否帶有Omicron變異病毒株。

初步調查顯示，病人近期沒有外遊，其工作主要於機場中場客運大樓指定禁區的一個供等待送院初步確診輸入個案專用的洗手間，進行清潔及消毒工作，他最後上班日期為12月22日。他工作期間曾逗留在該洗手間中的貯物室，並曾經與初步確診個案於同一時間身處洗手間內。中心今日到機場進行實地考察，並於病人曾使用的貯物室、更衣室和休息室採集了26個環境樣本，結果待定。

初步調查顯示，病人可能在初步確診個案專用的洗手間工作期間感染。基於病人的Ct值較高及過往21日內多次檢測呈陰性，個案可能在非常早的階段由定期檢測找出。中心已建議香港機場管理局及相關外判商，清潔員只應在初步確診個案完成使用並已離開洗手間後，方可進行清潔及消毒工作，亦不應在非工作期間在洗手間內的貯物室逗留。

由於病人帶有變異病毒株，其傳染性和感染風險更高，政府今晚已將病人於香港居住的大廈（屯門兆禧苑安禧閣）封區檢測，並會增加於同一大廈居住或工作人士的強制檢測次數。同時，他於潛伏期在港到訪的地點亦會納入強制檢測公告。任何於指定期間曾身處上述指明地方內的人士，須在指定日子接受強制檢測。個案的流行病學調查和個案追蹤仍然進行中。

新冠疫苗｜港大醫學院要求實習醫科生須打第三針 否則禁面授課堂

【20:30】港府公布，本月28日起未接種新冠疫苗的政府僱員須三日一檢，而明年2月中起，政府僱員因工作進入政府大樓和辦公處所時，須出示接種證明或有醫生證明不宜接種，因不跟從而無法上班者，或視為無故缺勤，將按現行紀律機制處理。



教育局今日（23日）表示，有關安排適用於官立學校及教職員，另透露稍後會公布其他學校教職員定期檢測的進一步安排。

教育局。(李澤彤攝)

新冠疫苗｜公務員明年入政府大樓須打針 教育局：官校教師亦適用

12月23日，屯門兆禧苑A座封區檢測



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【19:30】政府宣布，晚上7時30分起指明屯門兆禧苑安禧閣 （A座）列為「受限區域」，住戶須留在其處所並接受強制檢測，受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日上午約七時完成此行動。

政府發言人表示，今日發現一宗曾在上址居住的初步確診個案，初步顯示涉及變異病毒株，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府經檢測呈陽性後決定就相關區域作出限制與檢測宣告。

機場清潔工初確診或涉Omicron 源頭未明 屯門兆禧苑A座封區檢測

【18:42】本港或再現本地新冠肺炎個案，患者或感染現時肆虐全球的Omicron。據悉，一名在機場工作的清潔工今午初步確診，患者的工作需要清洗廁所，未知是否與感染有關，據了解，患者居於屯門區，近日亦曾到過屯門醫院覆診。本港已連續76日本地零確診，對上一次有一宗本地個案是10月8日。

新冠疫苗｜專家倡打兩針成人隔半年打第三針 青少年隔12周打次針

【18:09】衞生防護中心轄下的疫苗可預防疾病科學委員會和新發現及動物傳染病科學委員會今日（23日）舉行聯席會議，討論疫苗接種事宜。會後公布，建議本港現時約7.3萬只打一針的青少年，在相隔不少於12周後可打第二針，可自選「打大脾」減心肌炎風險。而所有已打兩針的成人，在相隔六個月後可打第三針，若有工作或升學需要前往高危地方者，最早可在第二針後三個月接種第三針。

【17:46】政府今日(23日)公布，因應Omicron全球肆虐，12月26日凌晨零時起指明瓜德羅普島、根西島、聖馬丁（法屬）和委內瑞拉4個國家為A組指明地區，以收緊相關抵港人士的登機及檢疫要求。

為防患未然，政府會視乎相關風險，將發現有Omicron個案的海外地區指明為A組指明地區。因應瓜德羅普島、根西島、聖馬丁（法屬）和委內瑞拉確認發現Omicron個案，政府會將該等地區指明為A組指明地區，12月26日凌晨零時生效。於21天內曾逗留當地的非香港居民不准入境。香港居民必須已完成疫苗接種並持認可疫苗接種紀錄方可登機回港。抵港後須於指定檢疫酒店接受21天強制檢疫，其間接受六次檢測，並須於抵港第26天到社區檢測中心接受強制檢測。

港大中大聯合研究：科興不夠抵禦Omicron 第3針打復必泰才夠抗體

【16:38】政府於上月起，讓所有已接種兩劑科興疫苗人士打第三針，復必泰疫苗則暫只有高風險人士可打三針。惟近月變種病毒Omicron對全球抗疫造成威脅，港大及中大醫學院聯合研究發現，兩劑復必泰疫苗後，中和Omicron變異株的抗體反應非常低，需要打齊3針復必泰，或兩針科興疫苗後打復必泰加強針才足夠抵禦。

港大及中大聯合研究顯示，3針打復必泰疫苗，及打兩針科興及一針復必泰的人士，中和抗體水平足以抵禦Omicron。（港大及中大研究）

【15:32】衞生署衞生防護中心轄下疫苗可預防疾病科學委員會和新發現及動物傳染病科學委員會今日(23)舉行聯席會議，會後科學委員會主席之一許樹昌教授表示，18歲以上已打兩針人士，不論是打科興或復必泰均建議要打第三針，免疫系統失調病人可提早至4周，孕婦或餵母乳女士亦建議要接種第3針，康復者可於出院後90日或半年接種第二劑。

科學委員會另一主席劉宇隆教授指出，早前建議青少年只打一針減低心肌炎風險，但現時情況有變，Omicron變種病毒肆虐，數據顯示青少年兩針相隔原定的21日，免疫反應會更好及減低心肌炎機率，加拿大研究顯示兩針相隔少於30天，每一萬名少男有一宗，增至31至55日，降至每一萬有0.6，長過56日變0.1，即由21天變3個月可減十分一風險。另外，Omicron肆虐在逾百國擴散，兒童成染疫高風險群組，美國5至14歲群組增新症最快，但一般重症及住院風險較低。

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Omicron｜增2宗輸入個案 男機組人員經5國抵港確診帶N501Y

【14:15】本港今日(23日)新增2宗輸入個案，均帶N501Y變種病毒，未知是否屬於Omicron變種病毒株，其中一人為經5個國家包括埃塞俄比亞、加拿大等抵港的機組人員，兩人均已接種疫苗及無病徵，一人在貝爾特酒店檢疫期間確診。今日初步確診個案少於10宗。

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