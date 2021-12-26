童樂居虐兒案｜每年2000幼兒工作員新登記　業界仍缺人：流失好大

香港保護兒童會轄下「童樂居」發生職員涉虐兒事件，至少18名幼兒被襲，震驚全城。勞工及福利局局長羅致光今日（26日）稱若社署認為有人不再適合擔任照顧幼兒的工作，可將有關人士從註冊中除名。

有不願透露姓名的業界人士稱，幼兒工作員一般只需有中五或以上學歷，完成認可培訓課程即可註冊，但幼兒工作員的晉升階梯及工作認受性不及幼稚園教師，「好似只係湊仔咁」，所以即使每年有約2,000名幼兒工作員新登記，也難挽人才，業界長期不夠人，「點辛苦都唔係虐待小朋友理由，但呢行流失大，政府無關注我哋前景係事實。」



在職幼兒工作員逾6000人 入行容易長做難

按《幼兒服務條例》及《幼兒服務規例》要求，為三歲以下幼兒提供服務的日間幼兒中心須聘請具備獲社署署長認可的訓練課程證書或同等資格的註冊幼兒工作員和幼兒中心主管照顧幼兒。據政府數字，在2019-2020年度，全港有550多間幼兒中心，業內人士估計，全港「在職」註冊幼兒工作員逾6,000名，「註冊唔難，課程好易pass（合格），所以好多非在職人士都有資格，當幼兒中心請咗，再交名上去。」

該業界人士對有機構發生懷疑虐兒案感難過，更憂慮事件進一步影響幼兒工作員形象，未來更少新血加入。她指，現時政府投入在幼稚園的資源，約是幼兒中心可能是兩至三倍以上，幼稚園有更好待遇，人才偏向流往幼稚園，幼兒中心更難以留住資深的幼兒工作員，「政府話每年有2,000名幼兒工作員新登記，因為好多人走。」

幼兒工作員的薪酬與幼稚園基本教師相若，但前景及認受性不及，業界指這是導致流失主因。（資料圖片）

薪酬與幼稚園基本教師相若 惟欠前景

她指，幼兒工作員一般只需有中五或以上學歷，完成認可培訓課程即可註冊，而幼兒工作員可晉升至高級幼兒工作員，若考得特殊照顧相關文憑，可當特殊幼兒工作員，再進一步便升至幼兒中心主任；薪酬與幼稚園基本教師每月薪酬相若，幼兒工作員及幼兒中心主任月薪介乎達2.3萬港元至逾4萬港元，「但點解都咁難留人？無前景又辛苦，要好脾氣，外界又覺得好似只係湊仔，認受性低，後生果班不如努力少少做幼園老師啦。」