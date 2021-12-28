MIRROR加簽《選擇》封面　消委會搞抽獎送出　3個參加方法入嚟睇

男子組合MIRROR今年氣勢如虹，消委會《選擇》月刊踏入45周年，適逢跨年決定加碼，推出MIRROR經典封面大抽獎，得獎者將獲得附上MIRROR六子親筆簽名的第511期《選擇》封面。由即日至明年1月3日，於選擇FB相關的帖文留言，只須符合指定條件，便可參加抽獎。每名市民最高可獲3次中獎機會。



得獎者將獲得附上MIRROR簽名的第511期《選擇》封面。（消委會提供）

六名成員2019年5月拍封面 增親筆簽名

消委會宣布，為慶祝《選擇月刊》45周年，過去1個月已透過抽獎及問答比賽，送出過百份經典簽名封面。因反應踴躍，決定加碼回饋市民，並特別邀請MIRROR其中6名成員，加簽第511期（2019年5月）封面，於Facebook推出大抽獎，總共有12份。

該6名成員包括︰姜濤、江𤒹生（Anson Kong）、陳卓賢（Ian）、盧瀚霆（Anson Lo）、邱士縉（Stanley）、邱傲然（Tiger）。

MIRROR為消委會第511期《選擇》月刊的封面明星。（YouTube影片截圖）

消委會表示，參加抽獎有兩步驟。由即日起至明年1月3日，於《選擇》FB相關的帖文留言「 #45HB 」，並標籤兩名朋友；再回答相關問題，便可參與抽獎遊戲。

消委會選擇月刊Facebook︰按此

玩法方面一共有以下3種︰

1) 所有人︰只須回答正確當期《選擇》月刊上，兩條有關MIRROR的問題。

2) 現有或即時登記的1至3年的訂戶 ，包括網上版或印刷版︰只須回答正確當期《選擇》月刊上，兩條有關MIRROR的問題。

3) 12月刊（第542期）讀者專享：在第542期的問題中，找出「鏡」與「一秒間」。

消委會指，只要立即訂閱及買書，便可玩齊3款抽獎方法，即最高3次中獎機會。每款玩法分別設4個得獎名額，結果將於明年1月20日公布。消委會亦提醒，每個玩法不可重複參加，否則將取消資格。