69年歷史上環海安咖啡室今結業　初代少東黃家和：懷念甜味滾水蛋

坐落在港澳碼頭對面，上環海安咖啡室是城中有名的舊式餐廳。由當年的「咖啡大王」黃橋在1952年一手開辦，最初的顧客大多是來往於碼頭的苦力和海員，「海安」二字更是希望保佑顧客們能出入平安。這間承載69年歷史的咖啡室，在去年就已經傳出執笠消息，不幸在一年之後，今日（30日）終於宣布結業。

海安創辦人黃橋的兒子，現任香港金百加集團主席、餐飲職業協會會長黃家和，曾是這間懷舊味濃咖啡室的初代「少東」。他說，咖啡室外20至30呎就是碼頭，「咕喱」們運貨的場景仍然歷歷在目。和那些海員一樣，他少時摯愛的食物是味道甜香的滾水蛋，以及香氣襲人、剛剛出爐的多士。

69年來，咖啡室的客路也在不斷變化，從海員到遊客，在疫情中再回到本地客源，算是幾經波折。父親轉手給生意夥伴，現時接手的家庭，更遇到後繼無人困境。黃家和對海安結業感痛心，他承認傳統香港味道的餐廳，在守舊和創新之間有些無所適從，「唔可以再抱殘守缺，我希望自己有生之年推動呢樣野，或能重見海安咖啡室。」



談起海安咖啡室結業，黃家和充滿遺憾和痛心。作為曾經的少東家，他與咖啡室老闆一直維持著很好的友誼，昨日更專門前去海安告別，「影咗啲相，同老闆歐陽女士都傾咗陣計。哎，（執笠）好可惜、好遺憾。」

黃家和曾是「海安咖啡室」的初代少東。（資料圖片）

最初顧客多是海員 最愛甜味滾水蛋

雖是父親一手創立，黃家和提起海安咖啡室時，倒沒有擺初代少東的架子，他用了幾個詞語，來形容這間洋溢舊香港味的咖啡室，「相當有緣」、「好多回憶」、「人情味濃」。50年代，戰後的香港經濟不景氣，不少人透過船運為生，他說，最初海安的服務對象便是這些往來的海員和咕喱（苦力、廉價勞工）。最初海安咖啡室對面，並不是現時的港澳碼頭，「20、30呎之外就是碼頭，我哋叫海皮，啲工人舖上好窄嘅木板，上落貨。」

和這些海員一樣，童年時的黃家和，當時最愛海安咖啡室的「滾水蛋」，一隻雞蛋倒入滾水內，加上一些白糖，現在看來是不夠精緻的食物，在當時的香港卻屬於「國民級」美食，「蛋又有營養，加啲糖落去，方便恢復體力。大家都好鐘意。當然還有啱啱出爐嘅多士，上面都會落啲蜜糖，好香。」

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無人接手是結業原因之一

黃家和的父親黃橋，後來將咖啡室交給了一起從商的夥伴「蝦叔」（歐陽蝦），「蝦叔」離世後又由老夥計黃伯接手。黃伯之後年老退休，咖啡室差一些就要無人經營，最終當時從事銀行高管的「蝦叔」之女歐陽鳳娟接手，一直經營到現在。雖然不再負責咖啡室的營運，但黃家和一直和這家人保持著不錯的交情，「無下一代人接手去做，一定係結業的原因之一。」

1960年代的海安咖啡室餐單，上面還用著花碼標註價錢。（黃家和提供）

餐牌見證時代變遷 部份美食已絕迹

黃家和還收藏著1960年代「海安咖啡室」的餐單，上面有一些現在已經難尋蹤跡的食物和飲品，包括「冰凍綠寶」、「克寧奶粉」、「補血牛素茶」，而當時咖啡室還有各種不同口味的新地雪糕可以嘗試，「當時牛奶咖啡加咗價，由9毫變成1蚊……呢個係文物嚟架，我可能會捐俾博物館。」

除了味蕾上的回憶，黃家和說海安也一直記掛著很多人。現為翠華集團主席的李遠康，年少時曾在海安做「外賣仔」，後來亦做過水吧、餅房等工作，之後才接手翠華餐廳，「當時我成日同佢打交，我又年紀大過佢，佢都唔夠我打。𠵱家我哋見面，都會講起呢啲回憶㗎。」

海安咖啡室承載了許多有關香港的回憶。（海安咖啡室Facebook圖片）

舊式港味要尋新客路 有生之年望重見海安

比起新潮的「文青咖啡店」，傳統懷舊風味卻實式微。黃家和說，這間咖啡室一直保持著舊式的裝修和擺設，海員之後，客路便成了境外遊客，當然亦有不少對「港味」有興趣的內地客。在疫情下，海安咖啡室的經營也一度承受不少衝擊，「好多後生可能為咗打卡來一次，剩下好多客人是老友記，好難撐起個生意。其實好比南香園、檀島都一樣，都無得點樣去搵新客路。」

黃家和說時代巨輪下，大家都要求變化，自己也一直在思考怎樣在保留特色的情況下，吸引到更多客源。對海安結業感到痛心，黃家和承認傳統香港味道的餐廳，在守舊和創新之間有些無所適從，「唔可以再抱殘守缺，我希望自己有生之年可以推動呢樣野，或能重見海安咖啡室。」