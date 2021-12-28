悅榕莊等3公司停業　大新銀行入稟追1068萬元　涉客戶退款事宜

卓悅美容旗下的悅榕莊、Dr. Protalk及水云莊於本年9月突然宣布停運，而大新銀行於上周五(24日)入稟高等法院，循民事控告卓悅美容。大新銀行指，向卓悅美容提供信用卡服務。卓悅美容於本年9月停業，大新需向用信用卡購買服務的客戶退款。惟卓悅美容未有償還，涉款逾1068萬元，遂入稟追討。



原告為大新銀行，被告為卓悅美容有限公司。

原告在入稟狀指，根據和被告簽訂的多份協議，向被告提供信用卡服務，信用卡持有人可使用信用卡，購買被告的服務。

被告於本年9月起停業，未能向已使用信用卡付款的持有人，提供服務，原告需向受影響持有人退款。而被告其後未能向原告清還涉款。而至本月16日，被告共拖欠原告約1068.9萬元。

雖然原告多番發律師信，但被告都未有清還涉款，遂入稟追討。

案件編號：HCA1921/2021