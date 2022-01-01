強制檢測｜77處上榜涉Omicron患者　包括時代廣場豐澤、崇光百貨

新冠變種病毒株Omicron殺入香港社區，昨日新增19宗確診和16宗初步陽性個案，當局加強強制檢測安排。食物及衞生局今日（1日）凌晨公布強制檢測公告，共有77個指明地方上榜，其中56個屬再次檢測，另21個屬新增上榜地方，包括九龍灣國際展貿中心、天瑞體育館、天澤商場爭鮮迴轉壽司、香港四季酒店大堂ARGO、荃灣一品雞煲火鍋、銅鑼灣時代廣場豐澤及崇光百貨等，部分地點涉及昨日初步確診並疑帶Omicron的機場女地勤。



▼2021年12月31日強制檢測公告詳情▼



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涉Omicron個案地點 昨起檢測最多七次

強制檢測公告指出，為嚴防Omicron變異病毒株在社區傳播，政府加強強制檢測安排，目，以達致「早發現、早隔離、早治療」。由昨日（2021年12月31日）起，所有Omicron確診或懷疑個案的居所、工作地點及其他曾到訪的地方，均會被納入強制檢測公告。在相關地方居住或工作，或曾到訪相關地方的人士須接受最多共七次強制檢測，包括發現確診或懷疑個案的當天，以及相關個案到訪有關處所翌日起計的第2、3、4、7、12及19天，強制檢測公告會指明有關人士須進行檢測的日期。

▼12.31天水圍俊宏軒2座封區檢測▼



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部分指定地點料與初確診機場女地勤有關

當局指，因應四宗於潛伏期間曾於香港逗留的初步確診或確診輸入個案，以及一宗與輸入個案有流行病學關連的初步確診個案，即昨日公布居於天水圍公屋俊宏軒2座的機場女地勤，有21個指明地方被納入強制檢測公告。機場女地勤於去年12月28日出現咳嗽病徵，12月30日於天水圍天瑞體育館流動採樣站的檢測結果呈初步陽性，Ct值約29至33，病毒量低料屬初發病，帶有N501Y及T478K變異病毒株，疑是帶Omicron。

料涉及機場女地的指定地點，愈後者即愈近她發病時到訪。相關指明地點風險最高為銅鑼灣謝斐道Tower 535地庫的小曼谷泰國美食站，她於12月30日下午6時至9時期間曾光顧，此前她到天瑞體育館的檢測中心採樣，該樣本驗出陽性反應。她在2021年12月29日下午5時至6時亦有光顧機場一號客運大樓7樓的快餐店can.teen，她也在28日疑到過天澤商場爭鮮迴轉壽司天澤全科醫務所。

至於天澤商場薩莉亞意式餐廳及九龍灣國際展貿中心，也可能是她在潛伏期到訪。此外與她相關料也包括機場一號客運大樓5樓香港機場地勤服務有限公司禁區辦公室亞洲、國際博覽館一樓Arena Kitchen等。她往返機場及住所主要乘搭龍運巴士A37線，指明期間及時段的乘客需要檢測。

上榜尚有旺角彌敦道家樂樓Revery Beauty、荃灣大鴻輝(荃灣)中心一品雞煲火鍋、西營盤皇后大道西484-496號麥當勞，以及太古廣場Great Food Hall、上環Soho House Hong Kong、堅尼地城卑路乍街百佳超級市場、時代廣場豐澤及崇光百貨。

▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 (截至1月1日)▼



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另外，當局亦因應早前四宗於潛伏期間曾於香港逗留的輸入個案及兩宗與輸入個案有流行病學關連的初步確診個案，要求於指定期間曾身處56個指明地方的人士再次進行檢測，包括又一城、新都會廣場L1-L4百老匯戲院和九條巴士路線。