新冠肺炎｜袁國勇：須修改學校等場所通風要求　徹底改革追蹤技術

新冠肺炎疫情肆虐近兩年，踏入新一年，Omicron變種病毒更殺入本港社區。政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇今日（1日）指，如果每個人都接種了足夠疫苗，相信新冠肺炎將可以在今年轉化為類似流感的疾病。

他認為，本港必須修改和制定所有學校、餐館、會議廳或娛樂設施的通風要求，以減少空氣傳播；並批評現時追蹤接觸者的技術非常落後，需要徹底改革。由於香港沒有疫苗生產能力，也沒有足夠的投資，所以團隊研發的噴鼻疫苗進展非常緩慢，「如果期望香港成為國際科研中心或大灣區的矽谷，政府必須提供經常資源來支持香港科學院的持續運作和發展。」



▼11月第三針開打的情況▼



袁國勇今日在港台《香港家書》中回顧本港過去兩年的新冠肺炎疫情。他表示，今次不少國際權威最初所作的防控建議後來被證明是強差人意，例如他們最初反對全民戴口罩的建議、對空氣傳播和通風系統要求的懷疑、嚴格邊境控制的必要性，教條式地依次使用抑制或緩解防疫措施，及不同意將隔離期延長的要求等，事後都被證明是不明智。

他指很多西方國家採取「確診病例應該居家休息，病情惡化時去醫院」的政策，但本港做法相反，每個疑似病例都需要住院隔離。他認為最後證明這種以醫院隔離為基礎的方法，可使社區傳播病例大大減少。

港大醫學院微生物學系講座教授袁國勇。（資料圖片）

至於為未來的大流行做準備，袁國勇認為須支持對快速多重檢測或無偏見基因測序作診斷的研究；開發廣譜抗病毒藥物；生產可重複使用、自我消毒的過濾口罩、護目鏡、手套和防護衣，作為提供每個市民的環保防疫包。不過他批評，雖然港大團隊兩年前已經做好噴鼻疫苗種子，惟由於香港沒有疫苗生產能力，也沒有足夠的投資，所以進展非常緩慢。

他直言，瑪麗醫院擁有世界一流的生物安全第三級實驗室，但卻沒有一個臨床傳染病中心，醫院的翻新工程被推遲了超過18 年，「真的希望我能在退休之前看到一個新建成的現代臨床傳染病醫療中心。」他又稱，「最令人沮喪的是，我們的香港科學院缺乏政府的定期資助」，令香港科學院要申請短期項目的政府資助，甚至尋求私人捐贈，認為政府必須提供經常資源來支持香港科學院的持續運作和發展。

他又警告，除非人類改變破壞野生動物的生態系統的行為，否則可預計會出現更多流行傳染病。

▼社區疫苗接種中心地點 （由2022年1月1日起）▼



▼8月28日學生趕在開學前取即日籌接種疫苗▼

