第三針｜荔枝角接種中心首日　逾百人排隊攞即日籌：趁放假打咗佢

政府今日（1日）起擴大疫苗接種計劃，讓已接種第二針滿六個月的市民接種第三針。記者下午到荔枝角公園體育館疫苗接種中心觀察，高峰時間人龍更有近百人，疫苗接種中心為應對人流，最少增加六十個即日籌名額，而最後一輪即日籌的對應時段則是傍晚六點，有市民取籌後表示會「行陣街」先，稍後時間再回接種中心打針。



政府今日（1日）起擴大疫苗接種計劃，讓已接種第二針滿六個月的市民接種第三針。記者下午到荔枝角疫苗接種中心視察，約下午一時半，已有近四十人在中心門外等候派即日籌，高峰時間更有近百人輪候派籌。

中心下午原定只有100個即日籌，約兩點四十分職員指即日籌派發完畢，但叫餘下排隊市民「等一陣」，隨後宣布增加20個即日籌，讓餘下市民都可打針，而最後20個即日籌的接種時段是傍晚六點。

居於九龍塘的許太及許生下午到場拎取即日籌接種第三針疫苗，剛好是最後二十個即日籌的其中一個，對於剛好趕及「尾班車」，許太指「冇咩感覺」，「唔得聽日再嚟囉」，只是趁今日及明日放假「打咗佢」，更表示事前完全不知第三針何時開打，附近午膳後看新聞得知後前來試試剛好有籌，並表示會六點再回來打針。

許太又表示明白到接種了疫苗並非等於免疫，仍要做好預防措施，「香港人最叻嗰幾樣野，戴口罩啊洗手」；又提到政府一方面叫市民不要聚會，但又舉辦倒數活動感到比較奇怪，但亦同意疫情持續兩年，「每件事要平均下」，認為活動戶外舉行問題應該不大。

周先生指午膳時從新聞看到第三針，本打算下午到場拎取即日籌，惟到場所有即日籌已派發完畢，雖然摸門釘，周生仍表示沒關係，指會預約再來打針；周生亦表示不擔心變種病毒，指「打咗咪得囉，順期自然啦」，即使疫情要爆發亦沒有辦法。

陳先生亦於下午到場摸門釘，指本打算趁「假日得閑打咗先」，指反正都要打三針，「要打咪打咗先」；又指會回家預約，日後接種疫苗。

李同學剛過十二歲生日，今日便到接種中心接種疫苗，李同學指本身都有啲「驚」，最後在母親陪同下接種疫苗，以便日後疫苗氣泡仍可外出用膳；李同學又指學校都會出通告，呼籲學生接種疫苗，李太亦指家長都很積極，以讓子女可更長時間上學。