Omicron｜女地勤病發咳嗽仍訪銅鑼灣小曼谷　食客不擔心：當流感

Omicron變種病毒全球肆虐，更流入本港社區。衞生防護中心指，一名30歲女地勤初步確診，更帶有N501Y及T478K變種病毒株，懷疑是Omicron個案。該名女地勤居於天水圍俊宏軒第二座，曾於12月30日到過銅鑼灣小曼谷泰國美食站用餐，當時已有咳嗽病徵。

銅鑼灣小曼谷泰國美食站今日（1日）繼續營業，餐廳經理指得知有初確診人士到訪後，已進行兩次消毒清潔，並要求員工今日上班前先進行檢測。有食客直言不擔心，「無咩嘢，當咗係流感咁」，並會繼續做好個人衞生措施。



衞生防護中心昨日表示，該名初步確診女地勤近期沒有外遊，可能在工作期間受感染。她所到過的銅鑼灣小曼谷泰國美食站、天水圍天澤商場爭鮮亦被納入強制檢測公告。

小曼谷泰國美食站經理今日對《香港01》指，未收到政府通知前，因得知有病人曾到訪，故已進行消毒；其後正式接獲政府通知，亦再聘請清潔公司徹底消毒。他又表示，該餐廳每日亦恆常進行三次清潔消毒，今日亦要求所有員工在上班前先進行檢測，正等待結果。

▼12.31天水圍俊宏軒2座封區檢測▼



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陳女士和楊女士今日亦有光顧小曼谷泰國美食站，二人同稱不擔心受感染，「覺得無咩，當係流感咁」。對於新冠疫苗對Omicron保護率降低，她們指清楚疫苗是為了預防重症，即使接種疫苗後仍感染風險，「都係靠自己做好衞生措施」。不過二人認為，政府不應逼人接種疫苗，但接觸多人的職業例如老師就應該打針。

小曼谷泰國美食站旁邊餐廳的食客則感震驚，認為廁所或是最容易發生傳播，故會避免使用廁所。不過亦有食客稱，由於已完成接種疫苗，故不擔心感染。