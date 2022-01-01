新冠肺炎．1.1｜元旦3封區檢測　望月樓4人染疫　Omicron社區擴散

本港今日(1日)新增16宗輸入個案及一宗可能與輸入個案有流行病學關連的個案，個案包括12宗無症狀感染，15宗涉及變異病毒株的感染，一宗的變異病毒株檢測結果待定，餘下一宗的病毒量不足以進行變異病毒株檢測。個案涉及4男13女，年齡20至54歲。該宗可能與輸入個案有流行病學關連的個案（個案12656）於香港國際機場擔任地勤職位，12月30日於流動採樣站的檢測結果呈陽性，

早前中心到個案12611、12637和12654曾於相同時段光顧的餐廳又一城望月樓視察，採集的44個環境樣本沒有呈陽性。此外，根據公共衞生化驗服務處進行的全基因組測序分析結果，個案12609、12611、12637和12654的病毒基因排序相同。

今日初步確診少於30宗。



▼2021年12月31日強制檢測公告詳情（非覆檢）▼



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▼2021年12月31日強制檢測公告詳情（覆檢）▼



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【22:29】衞生署衞生防護中心今日（1日）匯報與又一城望月樓相關個案的最新流行病學調查和個案追蹤進展。政府其後於下午10時30分起限制在馬鞍山雅典居第6座內的人士╴須留在其處所並接受強制檢測。受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日（2日）上午約8時完成此行動。

衛生防護中心的調查發現，一名曾於12月27日約中午12時至下午2時於該餐廳用膳的50歲女子今日對新冠病毒檢測呈陽性，並確認帶有N501Y及T478K變異病毒株。她曾接種兩劑復必泰疫苗。她12月30日出現咳嗽和流鼻水的病徵，昨日（12月31日）被安排到竹篙灣檢疫中心（檢疫中心）進行檢疫。

病人為家庭主婦，居於馬鞍山西沙路600號雅典居第6座。因應個案帶有變異病毒株，其傳染性和感染風險更高，為審慎起見，政府今晚將病人居住的大廈作出限制與檢測宣告。同時，她於傳染期曾到訪的地點亦會納入強制檢測公告。任何於指定期間曾身處上述指明地方內的人士，須在指定日子接受強制檢測。病人的同住家人和於上述時間與她一同到望月樓用膳的人士已被列為密切接觸者和被安排到檢疫中心檢疫。

【21:30】因一名28歲國泰空姐抵港5日後初步確步，並疑帶有Omicron變種病毒，居住的東涌映灣園第二期第6座須封區檢測。特首林鄭月娥晚上9時30分左右，與食衛局局長陳肇始及民政事務局局長徐英偉一起到現場視察。

【21:02】衞生署衞生防護中心（中心）今日（1日）表示，正調查一宗涉及變異病毒株的新型冠狀病毒初步陽性檢測輸入個案。

個案涉及一名28歲女病人，為本地機組人員，居於北角英皇道南天大廈。她曾於十二月二十二日在港進行的檢測結果呈陰性。她於十二月二十四日前往美國，其後從美國乘搭航班CX885於十二月二十七日抵港，抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心抽取樣本進行的檢測結果呈陰性。

病人其後根據相關豁免人士規定接受醫學監察和定期強制檢測。她十二月二十九日於社區檢測中心的樣本檢測結果呈陰性。她同日晚上開始出現病徵，十二月三十日向私家醫生求診。其檢測結果今日呈初步陽性，並確認帶有N501Y及T478K變異病毒株。她於香港接種兩劑2019冠狀病毒病疫苗（復必泰）。

【19:30】政府今日（1日）公布，按全球最新2019冠狀病毒病疫情發展，將於一月四日凌晨零時起指明巴巴多斯、波斯尼亞和黑塞哥維那、幾內亞、聖基茨和尼維斯、聖文森特和格林納丁斯，及烏拉圭為A組指明地區，以收緊相關抵港人士的登機及檢疫要求。

21天內曾逗留當地的非香港居民不准入境。香港居民必須已完成疫苗接種並持認可疫苗接種紀錄方可登機回港。他們抵港後須於指定檢疫酒店接受21天強制檢疫，其間接受六次檢測，並須於抵港第26天到社區檢測中心接受強制檢測。

Omicron｜元旦日兩封區 北角南天大廈有住客初確診 須封區檢測

【19:00】政府傍晚公布，由於今日發現一宗曾在上址居住的初步陽性檢測個案，初步顯示涉及變異病毒株，遂於下午七時起限制在北角英皇道275號南天大廈（不包括位於南天大廈1樓樓層的餐廳及2樓樓層）內的人士須留在其處所並接受強制檢測。受檢人士須在其處所等候，直至區內所有受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日（2日）上午約7時完成此行動。

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Omicron｜住戶初確診涉變種病毒 東涌映灣園映濤軒第6座圍封檢測

【18:35】政府公布今日下午6時30分起，限制在東涌映灣園第二期映濤軒第6座（不包括位於映灣園第二期映濤軒第6座地下樓層的綠茵英文（國際）幼稚園（東涌）及映灣園映濤軒第7座）內的人士須留在其處所並接受強制檢測，疑涉一宗染Omicron的初步確診個案。

受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日（2日）上午約6時完成此行動。

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【17:02】又一城望月樓疑爆Omicron變種病毒傳播，一名44歲染疫國泰空少（#12611）由美國返港後疑違反家居檢疫規定，12月27日與父親及家人到望月樓食飯，空少確診後，同枱食飯的父親其後亦中招，同一時段在望月樓進餐的34歲地盤工同告確診。消息稱，今日再有一名當日在獨立包廂進餐的女士也染疫，即目前已有4人感染。由於新增個案並非在望月樓的大廳進餐，與早前患者未必有直接接觸，故相信今次病毒傳播力強。

Omicron｜女地勤病發曾訪小曼谷泰國美食站 食客不擔心：當流感

【16:32】Omicron變種病毒全球肆虐，更流入本港社區。衞生防護中心指，一名30歲女地勤初步確診，更帶有N501Y及T478K變種病毒株，懷疑是Omicron個案。該名女地勤居於天水圍俊宏軒第二座，曾於12月30日到過銅鑼灣小曼谷泰國美食站用餐，當時已有咳嗽病徵。



銅鑼灣小曼谷泰國美食站今日（1日）繼續營業，餐廳經理指得知有初確診人士到訪後，已進行兩次消毒清潔，並要求員工今日上班前先進行檢測。有食客直言不擔心，「無咩嘢，當咗係流感咁」，並會繼續做好個人衞生措施。

今日起擴大打第三針安排 地盤工：遲早都要打、唔打自己蝕底

【13:07】政府今日（1日）起擴大疫苗接種計劃，已接種第二針滿六個月的市民可打第三針。今早不少人趁元旦假期到觀塘曉光街體育館社區疫苗接種中心，取即日籌接種第三針，當中不乏長者排隊取籌，早上100個名額於11點前便已派發完畢，遲來者需取下午的打針籌。

新冠肺炎｜袁國勇：須修改學校等場所通風要求 徹底改革追蹤技術

【11:34】新冠肺炎疫情肆虐近兩年，踏入新一年，Omicron變種病毒更殺入本港社區。政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇今日（1日）指，如果每個人都接種了足夠疫苗，相信新冠肺炎將可以在今年轉化為類似流感的疾病。

疫苗氣泡｜冀4月接種率達9成 孔繁毅倡入街市、公園都要打針

【11:00】政府計劃擴大疫苗氣泡範圍，食物及衛生局局長陳肇始昨日宣布，農曆新年前會要求市民進入食肆及康體場地等要最少打一針。港大醫學院內科學系臨牀教授孔繁毅指，要把疫苗接種率由7成推高至9成，收緊疫苗氣泡為好的一步，更提出可逐步擴闊至街市或公園，驅使更多長者打針。

Omicron｜孔繁毅：若再多人確診 要收緊聚集人數、叫停大型活動

【10:15】Omicron變種病毒流入社區，本港有爆發第五波疫情風險。港大醫學院內科學系臨牀教授孔繁毅相信，未來兩二日就會知道香港會否出現潛在社區爆發，若有更多人確診，就要收緊本地防疫措施，會進行除下口罩活動的處所，或要限制聚集人數甚至關閉，大型活動亦應叫停。

封區檢測｜天水圍俊宏軒2座完成強檢 1122人受檢無人確診

【07:36】衞生署衞生防護中心昨日（31日）因應一名機場女地勸人員初步確診新冠肺炎，對天水圍俊宏軒2座進行封區檢測。政府今早上7時30分宣布已完成該區強制檢測行動，當中沒有發現確診個案。

▼12.31天水圍俊宏軒2座封區檢測▼



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強制檢測｜77處上榜涉Omicron患者 包括時代廣場豐澤、崇光百貨

【06:53】新冠變種病毒株Omicron殺入香港社區，昨日新增19宗確診和16宗初步陽性個案，當局加強強制檢測安排。食物及衞生局今日（1日）凌晨公布強制檢測公告，共有77個指明地方上榜，其中56個屬再次檢測，另21個屬新增上榜地方，包括九龍灣國際展貿中心、天瑞體育館、天澤商場爭鮮迴轉壽司、香港四季酒店大堂ARGO、荃灣一品雞煲火鍋、銅鑼灣時代廣場豐澤及崇光百貨等，部分地點涉及昨日初步確診並疑帶Omicron的機場女地勤。

▼又一城臨時檢測站大排長龍▼



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