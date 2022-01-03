望月樓與日本餐廳鳥十相通　檢疫安排大不同　多個疑問未解

社區爆發新冠病毒變種病毒株Omicron，又一城望月樓群組暫累計6名食客染疫，相連的鳥十餐廳亦暫時停業。《香港01》今日（3日）翻查又一城望月樓平面圖，發現兩間餐廳互通，内部可通往同一個洗手間。同日下午，多位衞生防護中心及食環署職員經鳥十的入口前往望月樓視察。

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮於記者會上回應，餐廳内雖同一個洗手間，但望月樓的食客均使用商場的廁所。根據目前資料，員工、食客不會有交集；舖位的通風系統從鳥十流向望月樓方向，因此不會空氣倒流而影響鳥十食客。

不過，外界對兩間食店相通下，兩者員工或會共用更衣室等設施，甚至兩店食客出入間有機會交集，或增感染風險，但政府對兩店員及及曾光顧食客的檢疫要求大不同，仍有多個疑慮待解。



延伸閱讀：望月樓｜22員工隔離營過年 轟被國泰所累：我哋做錯咩要入竹篙灣

▼ 1月3日衞生防護中心及食環署人員進入「鳥十」視察▼



+ 3

歐家榮今於記者會上稱，在12月31日發出強檢後，曾與機電署到場視察兩間餐廳相連的情況。他指，餐廳之間中間雖有門可以打開，但餐廳入口完全不同。根據目前掌握資料，員工及食客不會有交集，亦不會使用同一個洗手間。他補充，望月樓的確診個案並非使用餐廳内的洗手間，而是使用商場内的廁所。

衞生署指鳥十食客不會受影響：風從鳥十流向望月樓

為免因廁所受感染，衞生署曾取商場及餐廳内的廁所樣本，結果呈陰性。另外，機電署亦檢測鋪位内的空氣流動，發現風向是從日本餐廳鳥十流向望月樓。因此認爲，鳥十的食客不會受因此受影響。不過他亦再次呼籲，所有曾經於12月27日下午1時至5時到過又一城的市民，包括日本餐廳内的食客，均需接受強制檢測，並要求員工加密檢測，而目前暫未有鳥十的個案。

▼望月樓暫停營業 衞生防護中心到場抽樣巡查▼

+ 10

望月樓廚房位處鳥十範圍

據望月樓張貼的餐廳平面圖，是與日式餐廳鳥十共用舖位，並設至少兩條走道是互通，包括近開口位置有條橫道可以直達設於鳥十的洗手間，亦是該舖位的唯一一處洗手間；另外一條走道位於望月樓的D區範圍，兩條走道都有餐桌相鄰。而且望月樓的廚房位置亦是在鳥十範圍，在舖位的左側上方。

目前只有商場又一城及望月樓屬強制檢測範圍，惟獨立具「安心出行」二維碼的鳥十，至今未有被特別指明納入強制檢測公告。

未解疑問

．兩店員工會否共用更衣室設施？

．兩店會否只用某些餐具及餐廳？

．鳥十員工運送食物時會否途經望月樓？

．鳥十員工無需檢疫會否增加風險？

．為何未有如望月樓般強烈呼籲同時段曾到鳥十食客盡快檢測？



梁子超：食客有可能經通道相遇

呼吸系統科醫生梁子超今日接受《香港01》訪問時就表示，舖位相通屬共用同一空間，重點強制檢測措施應覆蓋至該相通餐廳，食客有可能經通道相遇，而即使如果兩間餐廳使用獨立通風系統，但過濾系統只能夠稀釋但不能消滅病毒，在人流空間亦未必有足夠時間稀釋，而且有相通走道，不能做到單向空氣流動。