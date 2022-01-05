疫情未遏政府禁晚市堂食　空姐引爆跳舞群組　圖文解構染疫傳播鏈

本地疫情反彈，Omicron變種病毒走入社區，第五波疫情即將爆發。政府專家顧問、港大醫學院院長梁卓偉已表明，預計本港已潛在可能5至10條隱形傳播鏈。而衞生防護中心亦初步發現，由豁免檢疫的國泰空姐，傳染予同住家人的傳播鏈越揭越多，更指可能在維園露天地方感染路過的測量師。

《香港01》重新整合近日個案詳情，當中疑似出現兩個群組爆發。資料顯示，患者足跡或住所已遍佈港九新界，更去過不少人流甚多的地方，例如M+博物館、工展會、到北角酒店「Staycation」等，亦有確診患者的密切接觸者，早已登上郵輪參加「公海遊」。



政府專家與衞生署人員調查望月樓群組爆發



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望月樓群組

望月樓群組至今累計涉7人，截至1月5日晚上，仍有1宗初步陽性個案，即群組最少8人中招，合共涉及5張餐枱。源頭來自免檢疫的國泰空少(#12611)，他未遵守國泰要求的居家隔離要求，在12月27日與父親(#12637)到望月樓用膳，之後證實確診Omicron病毒。

望月樓疑因換氣量不均勻、屏障間有空隙，加上餐廳樓底高，空氣清新機未必能淨化較低位置空氣等，導致今次傳播。當中鄰桌地盤工(#12654)及其妻子(#12708)先後確診，兩枱相隔約9米，至於距離較遠的兩枱「房仔」食客，雖然與源頭病人的餐桌相隔逾20米，但亦有三人(#12673、#12747、#12785)分別中招。此外，今日又再新增一宗初陽個案，座位較近走廊，涉及一名62歲女食客。

資料顯示，上述食客均住在本港不同地區，分別有石硤尾澤安邨、屯門嘉悅半島1座、屯門屯子圍、馬鞍山雅典居、大圍恒峰花園、又一村樂景樓等。而他們的足跡亦遍佈新界、九龍，例如九龍灣國際展貿中心、屯門V city、新都會廣場、屯門時代廣場、觀塘APM、沙田新城市廣場等。而最新初步陽性的個案，亦去過石硤尾聖方濟各堂、又去過寶琳行山等。

袁國勇說，又一城望月樓措施做足，但煙霧測試可見，或因樓底太高、空氣清新機未能淨化近地面空氣；加上屏障間有空隙，以及不同地方換氣量不均勻，而機組坐在餐廳中間位置長達一小時40分鐘，令病毒在餐廳內流動，停在角落位。（鄭子峰攝）

維園「跳舞群組」

本港亦疑似再出現「跳舞群組」，連計初步確診個案，截至1月5日估計至少約涉6人。源頭同樣來自豁免檢疫的國泰空姐(#12676)，她雖然沒有違規外出，但其後發現傳染予同住的62歲母親(#12754)和35歲男性家人(#12746)。

該名六旬母親每天早上會到維園跳廣場舞，衞生防護中心初步調查揭發，一名居於屯門翠寧花園的測量師(#12767)上班時，都會經過維園前往工作點地，懷疑曾因此有遠距離接觸，繼而令測量師中招，而二人在戶外相距約20米，而且兩人都有戴口罩。不過，當局亦指兩人曾於陸田園餐廳在相若時段同時出現，未知有否同場除下口罩用膳。

此外，今日本港出現的3宗初步陽性個案中，亦可能與該母親相關，因為她曾在12月31日與大約20名友人一起到維園及和銅鑼灣社區中心跳舞，其後一名48歲舞友初步陽性，另有一名舞友的印傭初確。

該名染疫空姐的母親，曾在12月30日去過染疫印傭僱主的東寧大廈住所。此外，空姐母親的另一名59歲女性朋友，日常會在維園晨運，現時亦已初步確診。而空姐母親會與這名59歲女友人一同去陸田園用膳，當局調查指，前述的測量師(#12767)亦曾同場出現，未知他們是否曾在同一餐廳除下口罩吃飯。

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雖然其中一名舞友的家傭染疫，但該名僱主患未確診，現已被列為密切接觸者。不過，這名僱主與另外8名密切接觸者(即曾與空姐母親一同跳舞)，早已在1月2日參加「公海遊」，並登上郵輪「海洋光譜號」，原訂1月6日才回程，但因衞生署追蹤並界定他們是密切接觸者，故全船今早已提早回程並進行檢測。

資料顯示，上述患者曾去過不同地方，有人在1月1日及2日曾去過北角殯儀館及工展會，染疫印傭亦去過屈臣道海景大廈的教會聚會，亦有人去過香港公園體育館跳舞，亦到過聖約翰座堂等，而測量師亦去過M+博物館，及到維港凱悅尚萃酒店「Staycation」。

▼1.3 工展會最後一日▼

