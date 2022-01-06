國泰貨機停飛一周屆滿　 明重啟長途貨運　運力相當於疫情前兩成

Omicron變種病毒於全球肆虐，接連有國泰機組人員確診，本地亦出現社區傳播，政府早前收緊貨機機組人員的檢疫措施，國泰宣布暫停貨機運7日。國泰今日（6日）回覆表示，明日（7日）起恢復運作部分長途貨運航班，及維持區域貨運航班，貨運運力相當於疫情前的兩成，以及約2%的客運運力。



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接連有國泰機組人員確診，政府早前宣布進一步收緊國泰貨機人員的檢疫安排，抵港後需要在檢疫酒店隔離7日，國泰之後指因應檢疫要求收緊，國泰貨運即時暫停所有長途（即跨太平洋、歐洲、西南太平洋、利雅得和迪拜）的貨運航班，及只載貨客機航班，為期七日至1月6日。

國泰今日回覆表示，從1月7日起恢復運作部分長途貨運航班，及維持區域貨運航班，由於全球Omicron變異病毒感染個案上升，政府實施更嚴格的機組人員檢疫措施，國泰將運作相當於疫情前約20%的貨運運力及約2%的客運運力。

國泰又指，會在符合最新防疫規定下，盡力採取合適方案，提供更多貨運服務，並盡力維持香港與主要航點的客運聯繫，不過坦言客運航班班次將因應航點及航班的熔斷機制而減少。