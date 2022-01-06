政壇諸事町｜食肆「通通關」　蘇施黃怒斥政府：對付緊市民

新冠疫情再次在社區爆發，一向少有談論政治的電台節目主持蘇施黃，亦忍不住拍片批評政府不知民間疾苦，「我有少少感覺，佢（政府）唔係對付緊啲疫情，佢係對付緊我哋。」



蘇施黃說，近日很多朋友告訴她，已經約好的晚餐要取消，很多表演延期，「無得睇黃子華、張敬軒」，又有很多食肆、健身中心等場所都要關閉。她說自己很少講不認識的事，「印象中無講過政府政策」，亦很少發表意見，指自己都是「順民」，但今次也要問政府：「其實你係度等緊乜呢？」

指香港人互相提點戴好口罩 普遍防疫意識良好

蘇施黃指，經過兩年疫情，香港市民普遍都有足夠意識去應付，指香港人在街上會互相提點戴好口罩，「香港人做得非常之好」，「我想知道大家有咩辦法可以阻止呢個疫情呢？阻止唔到嘅時候，疫情有啲變化，而變化係轉弱嘅時候，你又嚟Close down（關閉）所有嘅嘢，咁我想問我哋點樣生存呢？」

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形容望月樓員工「無辜」

她以又一城望月樓為例子，覺得22名員工很慘，指他們已全部打針及有使用安心出行，又檢查過客人有用安心出行，「咁點鬼知有一個茂利，佢係偷走出嚟啫！」指今次事件其實不關望月樓的事，「會唔會香港政府都關少少事呢？會唔會監管得唔好呢？會唔會又關少少國泰事呢？」

她說長此下去，會令像她一樣平日不出聲的市民也會有怨言，「我真係好想問吓，我親愛嘅香港政府，其實你係度等咩呢？」「你可唔可以話畀我聽，話畀我哋廣大市民聽，你要等到幾時，或者你有咩措施、藥物，係可以對付到呢啲變化萬千嘅疫情呢？」

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市民每月支出大 問：有咩方法生存落去呢？

她訴苦說疫情之下大家「已經唞唔到氣」，連生存都有問題，「每月支出單據佢唔會唔嚟架」，指政府關閉大量店舖，「佢哋係咪唔使交租呢？」她問道：「大家有咩方法生存落去呢？」又問政府：「你明唔明嘅呢？我哋唔係好似各位政府官員咁，每個月坐係度有糧出」，直言「我哋搵五蚊都難！」指現時演藝界人士「三五千蚊都要諗（去做）」，積少成多儲起來交租和生活。

蘇施黃說，有很多人需要這些額外的金錢，才能做一些其他人覺得日常都會做的事情。蘇施黃希望和官員講：「你哋可能高高在上，真係唔了解一百蚊、三百蚊、五百蚊，對普通市民來講好重要。」

她問香港政府有沒有切實計劃，不要一味關閉，「求吓香港政府高官，用吓你個腦筋，同埋體察吓民情，你知唔知我哋每一日生活都好辛苦，大家都在捱，係要撲出去搵錢！」