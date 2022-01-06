Omicron｜國際奧委會堅持舉辦北京冬奧　籲各國選手加強防疫

北京冬季奧運會如箭在弦，遇上Omicron新冠肺炎變種病毒肆虐全球，國際奧委會（IOC）與各國奧組委會、北京冬奧主辦單位等召開閉門會議商討後，表示不考慮因疫情而延後舉辦今年2月4日至20日上演的冬季奧運。



《法新社》報道，IOC副主席兼北京冬奧IOC協調委員會主席的小薩馬蘭奇（Juan Antonio Samaranch Junior）表示，一切都已就緒，準備為所有選手舉辦安全的冬季奧運。

國際奧會主席巴赫表示北京冬奧不會延期。（Getty Images）

COVID-19變種病毒Omicron肆虐全球之際，國際奧委會主席巴赫（Thomas Bach）表示：「我們必須用一切方式，確保運動員的奧運夢不會在出發前幾天成為泡影。」

北京及IOC正在為冬季奧運會設立防疫「泡泡」，針對人流移動而定下更嚴格限制，體育場館上演的賽事將僅允許中國居民入場觀賽。

國際奧委會呼籲下月前往北京參加冬季奧運的所有參賽者需特別提高警覺。（Getty Images）

巴赫又指，參賽運動員出發前與抵達北京後的防疫規範，不應只是「紙上談兵」，而該成為2022北京冬奧前的生活方式」。

距離冬奧開幕少於30天，IOC發出聲明表示：「對所有將前往北京冬奧的參賽者而言，現在是提高警覺的關鍵時刻。」聲明又指：「選手在出發到北京之前，應該要已開始遵從2022年北京冬奧防疫手冊中的措施。」