Omicron｜國際奧委會堅持舉辦北京冬奧　籲各國選手加強防疫

北京冬季奧運會如箭在弦，遇上Omicron新冠肺炎變種病毒肆虐全球，國際奧委會（IOC）與各國奧組委會、北京冬奧主辦單位等召開閉門會議商討後，表示不考慮因疫情而延後舉辦今年2月4日至20日上演的冬季奧運。
《法新社》報道，IOC副主席兼北京冬奧IOC協調委員會主席的小薩馬蘭奇（Juan Antonio Samaranch Junior）表示，一切都已就緒，準備為所有選手舉辦安全的冬季奧運。
COVID-19變種病毒Omicron肆虐全球之際，國際奧委會主席巴赫（Thomas Bach）表示：「我們必須用一切方式，確保運動員的奧運夢不會在出發前幾天成為泡影。」
北京及IOC正在為冬季奧運會設立防疫「泡泡」，針對人流移動而定下更嚴格限制，體育場館上演的賽事將僅允許中國居民入場觀賽。
巴赫又指，參賽運動員出發前與抵達北京後的防疫規範，不應只是「紙上談兵」，而該成為2022北京冬奧前的生活方式」。
距離冬奧開幕少於30天，IOC發出聲明表示：「對所有將前往北京冬奧的參賽者而言，現在是提高警覺的關鍵時刻。」聲明又指：「選手在出發到北京之前，應該要已開始遵從2022年北京冬奧防疫手冊中的措施。」
體育熱話｜北京冬奧中國風頒獎服 內地網民柴台：連我媽都不穿體育熱話｜福原愛懶理再婚傳聞 2022年先祝中國粉絲新年快樂體育熱話︱冰球女觀眾發現職員不尋常病徵 靈機一動成救命恩人體育熱話︱美國NFL球員失控暴走 曾用假針卡被禁賽 生涯或完結體育熱話｜比賽時「胸部」爆破 前WWE選手照鏡驚覺：兩邊不一樣體育熱話｜三浦知良19歲次子格鬥技 「足球踢」僅一回合TKO對手