疫情拆局｜空姐母群組近半人冇打針　3人逾6旬　專家憂重症機率高

Omicron變種病毒近日流入本港社區，出現多條傳播鏈，其中與國泰確診空姐及其母親潛在相關染疫人數，今（6日）增至14人。《香港01》對比空姐母群組及另一8人染疫的望月樓群組發現，空姐母群組14名患者中的12人接種史顯示，疫苗接種率只有58%，即近半人冇打針，不但對比望月樓群組100%接種率低，亦低於全港已接種第一針人口的73.4%比率。

呼吸系統專科醫生梁子超指，是否有疫苗對傳播率影響極輕微，大眾毋須過度演繹；惟他指，無打疫苗的人士，患重症的機會率較高。梁子超又指出，空姐母親群組至今已傳播至第四代，離空姐母親12月31曾到訪陸田園餐廳小廚用膳已相隔6日，「隨時已經傳咗三代」，現時最重要是從源頭控制傳播。

政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇亦指，陸田園餐廳小廚內每個座位相隔較近，而與患者同一時段進膳的人數很少，對比染疫人數上，陸田園的食客感染的比例比望月較高。另外，現時已有3名到訪者受感染，他預料，陸田園的感染數字可達到1傳10



▼去年12.30望月樓暫停營業 衞生防護中心人員到場採樣▼



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望月樓群至今8人染疫 全部人亦已打齊兩針

本港疫情再度升溫，首個到訪過又一城望月樓的確診個案12611，為44歲的國泰空少，他曾與確診者聚餐，其後於12月27日違規外出到望月樓進膳，導致望月樓相繼出現群組爆發。他於與非同住的父親（＃12637）到望月樓午膳，父親亦確診。其後一名望月樓食客，地盤工（＃12654）及其妻子（＃12708）相繼確診。另外，一名於馬鞍山雅典居50歲女食客（＃12673）及其13歲的女兒（＃12785）亦先後在本月初確診。全部人亦曾接種兩劑復必泰疫苗。

至於在1月4日確診的個案12747，66歲女食客亦已接種兩劑科興疫苗。而今日新增確診的個案12822，居九龍塘又一村達之路36號樂景樓，該名62歲女患者亦已接種兩劑復必泰疫苗。

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空姐母群組增14人染疫 12名有接種史患者僅7人有打針

首先確診的個案12676為免檢疫的27歲空姐，她傳染兩名同住家人，包括35歲兄長（＃12746）及62歲的媽媽（＃12754）。除該名空姐曾接種兩劑復必泰疫苗外，兩名同住家人亦未有接種疫苗。

該群組的個案於近日急增，全部由空姐媽媽所衍生。空姐媽媽媽媽每日早上會到維園噴水池附近跳廣場舞，亦曾與兩名女友人到過天后的陸田園餐廳小廚食早餐，分別為59歲女友人（#12821）及62歲女舞友，一人於今日已確診，她已接種三劑科興疫苗，另一人則未有接種疫苗。59歲女友人（#12821）同住的37歲女兒亦初步確診，已打兩針科興。至於62歲女友人的丈夫（＃12825）今日亦確診，他未有接種疫苗。

另外，與個案12754一同跳舞的48歲女舞友（＃12806），今日亦確診，她已接種兩劑國藥疫苗。而另一友人雖然未有確診，但其外傭（＃12805）則同樣染疫，她已接種兩針復必泰。另外，居屯門的42歲男測量師（＃12767）曾於12月31日早上9時到訪天后陸田園餐廳小廚，相信是被空姐母親感染，他同樣未有接種疫苗。

▼1.5衞生署到DIVA陸田園餐廳小廚調查▼



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暫時群組有10人相關，今日再增4宗相關連的初步確診。衛生防護中心今日公布，該名外傭（＃12805）曾到訪教會，新增的初確診個案涉及曾到訪教會聚會的外傭。另外，亦有一宗初步確診個案曾跟個案12754，在同一時段到過銅鑼灣皇室堡東海匯拉斐特進膳，暫未知各人是否有接種疫苗。第三名初診確者為一名73歲的退休婦人，她居住於北角城市花園3座，12月31日曾到銅鑼灣社區中心與國泰空姐母親跳舞，之後成為緊密接觸者，1月4日與家人一同送到檢疫中心，翌日發現為初本陽性，未知有否接種疫苗。而另一宗初步確診個案涉及一名居於跑馬地鳳輝臺的67歲家庭主婦，已打兩針科興疫苗。

意味現時群組牽涉已知接種史的12宗個案中，僅有7人已接種疫苗，達58%。

疫苗雖對傳播率影響輕 梁子超：無打針患重症機會高

呼吸系統專科醫生梁子超指，雖然兩個群組有接種疫苗的比例不一，但是否有疫苗對傳播率影響極輕微，大眾毋須過度演繹。惟他指，無打疫苗的人士，患重症的機會率較高。

梁子超又指出，由於當局在望月樓追蹤上較早發現，部分患者在入住檢疫中心後方確診，未牽涉第三代傳播，惟空姐母親群組至今已傳播至第四代，離空姐母親12月31曾到訪陸田園餐廳小廚用膳已相隔6日，「隨時已經傳咗三代」，現時最重要是從源頭控制傳播。

港大醫學院微生物學系講座教授袁國勇。（資料圖片）

袁國勇：重症風險較高亦取決於年齡及潛在慢性病

政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇亦指，陸田園餐廳小廚內每個座位相隔較近，而與患者同一時段進膳的人數很少，對比染疫人數上，陸田園的食客感染的比例比望月較高。

另外，現時已有3名到訪者受感染，他預料，陸田園的感染數字可達到1傳10，並且不包括食肆員工。他又認為，空姐群組不少人未有接種疫苗，患重症的風險較高，但亦取決於他們的年齡和潛在的慢性病。