曾往多區百佳及惠康工作　灣仔58歲女理貨員中招　為無源頭個案

變種病毒株Omicron來勢洶洶，疫情愈演愈烈，社區爆發多條傳播鏈，更波及政界。本港今(7日)新增33宗確診，7宗屬輸入相關個案，當中更涉及1宗無源頭個案，患者是居於灣仔利順大廈的58歲女理貨員，潛伏期曾前往全港多區超市理貨，包括萬寧、百佳、U購及惠康等，她於1月3日曾於中午前往工展會45分鐘。

衞生防護中心指，暫未見其曾到訪可疑或高危地點，將繼續跟進調查。本港另錄得約30多宗初步確診個案。



▼洪為民生日派對，有確診者出席，涉事餐廳▼



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衞生防護中心今交代1宗無源頭個案 ，患者涉及居於灣仔駱克道利順大廈的58歲女士，她從事理貨員，會前往全港不同地區的超市例如萬寧、百佳、U購及惠康理貨。衞生防護中心傳染病處主任張竹君張竹君表示，女病人潛伏期未見可疑、高危或確診者曾前往地方，她於去年12月27日曾前往灣仔嘗樂及灣仔街市；1月3日曾到訪灣仔如意冰室私房菜食飯，同日中午12時45分亦曾往工展會，期間逗留約45分鐘。她於翌日則曾到訪灣仔街市，衞生防護中心將繼續跟進調查。

1月7日 第二個新冠疫苗流動接種站在黃大仙啓用



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▼1月6日立法會進行消毒▼

