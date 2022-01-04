校園天地｜董之英紀念中學　菁菁者莪樂育材　積極正向顯關愛

學童的精神健康需要一直備受關注。沙田區的仁濟醫院董之英紀念中學，學生主要源自基層家庭，故該校致力營建和諧關愛、正向積極的校園文化，全方位培育及支援學生的成長需要。為進一步擴闊學生識見及培育學生更積極自信，該校是年舉辦「正向積極人生三步曲」活動，提高學生上游發展的信心、抗逆能力及學習經驗，成效深獲認同。

（內容由仁濟醫院董之英紀念中學提供）



知名企業家蔡志輝先生分享個人勵志故事。(仁濟醫院董之英紀念中學提供)

「千里之行，始於足下」，董之英深明讓學生踏上成功的人生路，先要讓學生認識前路，並開始踏出嘗試的第一步。故此，該校的「正向積極人生三步曲」的首步曲，就是讓全校學生閱讀指定的勵志課外書籍，包括《假如給我三天光明》、《逆向飛翔》、《至尊之路──從屋邨仔到上市公司主席》等，然後作閱讀分享，藉閱讀社會上不同的成功人士在面對逆境時積極堅持的人生故事，見賢思齊，學習及建立正向積極的人生態度。

「正向積極人生分享會」掀起正向積極的校園風潮。(仁濟醫院董之英紀念中學提供)

董之英的「正向積極人生三步曲」的第二步曲，在該校更是掀起正向積極的校園風潮。該校邀得知名企業家兼上市集團主席蔡志輝先生到校，主講「至尊之路──正向積極人生分享會」，分享其個人成長經驗，以及在學習及創業路上曾面對的挫折與取得成功的要訣。分享會上，師生都全神貫注，並踴躍向蔡先生請教，學習其正向積極的人生態度。席間，蔡先生更勉勵學生：「每人的起步點或不一樣，但能獲勝的絕不決定於起跑線上，能勝出的只取決於積極面對困境、迎難而上、堅持至終的人生態度。」活動中，學生深獲裨益，並以蔡先生之成功經驗作人生目標，仿傚學習。活動後，蔡先生更親自撰文讚賞董之英紀念中學，師生深受激勵，內容如下：

學行體藝多元培育 成就學子至尊人生



日前，有幸獲仁濟醫院董之英紀念中學邀請到校主講「至尊之路──積極人生分享會」及參觀校園，讓我充份感受到 該校學生的積極和上進態度，尤其在一個半小時的分享會中，全體師生都非常投入，反應熱烈，同學們又踴躍提問，即使到了放學時間，仍捨不得離開，繼續向我求教。董之英學生們追求學問的精神，令我十分欣賞！



分享會外，董之英中學的黃攸杰副校長和姚健威老師帶領我參觀該校的校舍和設施，除了讓我認識校園中學生積極求學的精神，更讓我眼界大開，見證該校在創藝和體育兩方面的特別培育安排及所取得的卓著成就，使我印象深刻！我深深體會 該校的管理層領導有方，老師們富有愛心和教學熱誠，在投放大量先進設備和資源中，造就出一批又一批學行兼備，並在創藝及運動上有卓越表現的學生，讓學生有多元化的發展及發揮才華的空間！教書育人的工作從來不易，而我深信，董之英的學生能在老師們悉心的培育下，如鷹展翅，高飛翱翔。



澳至尊集團主席 蔡志輝



學生把握機會向講者請教學習。(仁濟醫院董之英紀念中學提供)

下學期進行的第三步曲活動，董之英將安排學生到不同行業的職場參觀學習，藉親身走訪，體驗不同行業的營商情況，探索個人發展的興趣與方向，更確切具體地開展生涯規劃，踏上屬於自身他日的成功之路。

董之英紀念中學除了對傳統教育所重視學習與品格的陶造外，更著力照顧學生成長路上的心靈需要，堅實地建立學生正向積極的人生觀，以幫助學生迎接他日的種種挑戰。

（內容由仁濟醫院董之英紀念中學提供）

歡迎所有中學、小學及幼稚園投稿至「01校園」，有意投稿者可將文稿及照片經電郵傳送至campus01@hk01.com 。