校園天地｜錦田公立蒙養學校糅合科技創新思維　與時並進古樸校舍

錦田公立蒙養學校是一所位於錦田區，只有九間課室的村校，於1926年由本地鄉紳鄧伯裘太平紳士創辦，歷史悠久。大半世紀以來，學校秉承校訓「忠信勤樸」的精神，致力推動全人教育。學校在古樸的大麻石、金字形屋頂，以及合院式的建築中，雖經歷時代的轉變，卻與時並進。上學年，學校獲優質教育基金撥款93萬，將音樂室改建成包含原有音樂室功能的多用途科創室。



校長與學生合照。（錦田公立蒙養學校提供）

學校在開放日及英語示範課當天，首次開放科創室予外間參觀。一眾幼稚園生甫踏進科創室，便被地板投影出來的畫面吸引着。這是互動地板學習平台，主要配合學科內容，配合遊戲形式進行分組活動或比賽，讓學生通過肢體活動，在愉快的環境中學習。(見相片1)

成立科創室 致力培育4C人才

曾卓龍校長表示，成立科創室的目的，是為了讓學生透過嶄新的教學科技，配合相關的校本課程，培養學生探究和解難的能力，從而培育學生成為4C人才。4C代表創造力、協作能力、溝通能力以及慎思明辨能力，被視為21世紀人才必須共備的能力。

為達致以上目標，常識科將牽頭選取合適的課題，利用科創室的設備，包括互動地板學習平台、虛擬實景眼鏡，以及智能機械人，進行分組活動或比賽。學生在學習過程中，不僅能對學習內容有更深刻的認識，亦能透過接觸3D科技及人工智能，理解如何將這些技術應用在日常生活中。例如老師在課堂上加入與智能機械人互動的環節，透過機械人的互動程式，讓學生更投入學習。

此外，中文科亦配合有關科技新天地的單元，先請學生透過互聯網搜尋有關機械人凱比的資料，整理和歸納機械人的功能，運用所學句式將資料加以整合，並上載至Padlet平台分享。為進一步誘發學生的創造力和解難能力，老師請學生以機械人凱比的功能為藍本，為學校構思一部智能風紀機械人，並運用各種説明手法，介紹機械人的外型和功能。

善用全方位學習津貼 為學生提供多元的學習經歷

為進一步提升學生的探究和解難能力，學校利用全方位學習津貼舉辦編程智能機械人學習培訓班。課程除了讓學生了解編程機械人的操作和功能，亦會透過教授編程及遊戲程式，了解如何在日常生活中運用AI技術，讓社會變得更美好。

在資訊科技日新月異，以及疫後新常態下，學校跟隨社會發展的步伐，不但添置合適的學校硬件，亦在課程和教學法上作出各種新嘗試，以期培育蒙養學生成為新世代4C人才!

（內容由錦田公立蒙養學校提供）

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