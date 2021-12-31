校園天地｜樂善堂楊葛小琳中學　塱原稻米生態展及自然生態遊

還記得暑假期間，我們三人曾經參加了土木工程拓展署舉辦的暑期遊學團，當時除了參觀各個基建及對土木工程拓展署有更深了解外，也有機會踏足興建中的塱原自然生態公園，並以拋秧法播下水稻。

(撰文：樂善堂楊葛小琳中學學生 ─ 歐陽偉豪、張海星、黃家軒）



（樂善堂楊葛小琳中學提供）

想不到事隔四個月，我們在參加土拓署的秋冬遊學團2021時，可重返塱原，親身見証了稻米由拋秧到收成的過程。我們目睹一整片黃澄澄的稻穗，層層稻浪迎風搖曳，煞是好看。雖然我們不能親手收割稻米，但得知我們播下的稻米，將會成為黃胸鵐（禾花雀）的食糧――我們小小的學習體驗，竟能成為保育瀕危物種的一分力量，這種突如其來的滿足感，實在難以言喻。

長春社和香港觀鳥會在是次活動中，也有派員到場，向我們講解有關塱原的保育知識。他們架起望遠鏡讓我們可清楚觀看平日很少機會可看到的反嘴鷸、各種鷺鳥和野鴨。老實說，我們平日只見在餐桌上的鴨子，從來沒想過活潑跳脫的牠們是這麼漂亮可愛的。

另外，我們亦有機會親眼看見古董級的稻米去殼機和吹殼機。原來由拋秧到收成，再要將稻米脫殼、吹殼，才能有我們見到的米粒。我們吃了十多年米飯，這次才真正明白長輩常常掛在嘴邊的話：「粒粒皆辛苦」的意思，我們真的要「惜食」！另外，我們亦見到「斗」的實物。當長春社的哥哥介紹斗既可作為量米的單位，亦可用作計算耕地面積的單位時，修讀中史的家軒顯得特別雀躍，歷史不再是不可觸摸、遙不可及的「傳說」了。

我們最後一項活動，是到田裡採摘生菜。沿路我們經過蕹菜田和慈菇田，說來慚愧，第一次看到蕹菜的喇叭型花朵時，我們還以為它是牽牛花呢！我們各自採摘了兩三顆生菜回家食用，新鮮的菜蔬果真是特別爽脆清甜，家人也讚不絕口。

這次活動除了可讓我們見到香港的不同地貌外，更讓我們反思人和自然的關係。雖然這次我們未能親眼看到「禾花雀」，但得知牠們到港渡冬的數目稍為增長，已叫人感到寬心。我們相信只要做好規劃，自然生態的保育和人類活動其實是可以並存的，塱原自然生態公園只是個起步，我們年青一代會朝著保育大自然這個方向繼續努力。

（內容由樂善堂楊葛小琳中學提供）

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