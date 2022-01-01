校園天地｜聖公會聖提摩太小學　學生與駐校小提琴演奏家有個約會

音樂家貝多芬曾說：「涓滴之水終可磨損大石，不是由於它力量強大，而是由於晝夜不舍的滴墜。只有勤奮不懈的努力，才能夠獲得那些技巧。」聖公會聖提摩太小學是一所位於紅磡區建校135年的小學。學校不但着重孩子在學業上的發展，更藉多元化的活動，拓寬孩子的視野，讓孩子發掘自己的潛能。小提琴演奏家駐校音樂計劃就是學校重點計劃之一，透過與著名小提琴演奏家鄧沛玲小姐在課堂內進行協作教學及不同形式的客席演出，培養孩子對音樂的興趣，並發掘孩子在音樂上的潛能。

（內容由聖提摩太小學提供）



同學在努力練習後，準備和音樂家一同合奏。（聖提摩太小學提供）

小提琴演奏家駐校音樂計劃中，在《寰宇交響樂團》擔任首席的小提琴演奏家鄧沛玲小姐化身為Pauline老師，除了在音樂課堂內為學生演奏不同的動人樂章，令學生沉醉在悅耳悠揚的小提琴聲外，還親自指導學生進行各項小提琴演奏技能的練習，並為學校訓練小提琴小組，作不同形式的音樂演出。大家更期待着欣賞學生及老師的現場演奏呢！

在課堂外，Pauline老師亦會在校園中遊走，為同學介紹小提琴、分享自己成為音樂家的經歷。此外，Pauline老師亦會在特別日子，例如：學校崇拜、聖誕節、無功課日錄製音樂特輯，與全校同學分享音樂，透過音樂將全校連結在一起，令校園充滿動聽的旋律，讓大家都陶醉於音樂中。

聖提摩太小學的校長和老師都深信每位學生都是優秀獨特的，因此，學校希望每位學生都能透過小提琴演奏家駐校音樂計劃發掘自己的興趣，並建立認真學習，樂於勤勞，不輕言放棄的精神，讓學生能夠發現自己、肯定自己、發掘到自身的潛能，在未來展現出個人的風采，成為自己人生中的伯樂。

（內容由聖提摩太小學提供）

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